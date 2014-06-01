Отслеживаем посылки

Сегодня многие сервисы позволяют проверить местонахождение посылок с помощью сайта, через приложение или в мессенджере Телеграм.

Искушенные шопоголики уверяют, что самое сложное при покупках в Сети — остановиться. Низкие цены и огромный ассортимент настолько привлекательны, что не каждый способен взять себя в руки и не потратить весь семейный бюджет на обновки. У новичков такого формата шопинга другое мнение. Они считают, что самое главное испытание — не потерять голову от сомнений и тревог за свои покупки. Поскольку покупатели волнуются за судьбу оплаченных вещей и подозревают владельцев интернет-магазинов в мошенничестве. Особенно, когда покупаешь на зарубежных онлайн-маркетах. Даже если речь идет о надежных и проверенных торговых площадках.

Если вы не хотите в ожидании заказа сойти с ума от тревог, освойте отслеживание посылки. Это можно сделать совершенно бесплатно через специальные сервисы. Один из них — ГдеПосылка, предлагающий несколько вариантов для мониторинга заказов.

Главная особенность— автоматизированность

В этом может убедиться любой зарегистрированный пользователь. Находясь в личном кабинете, проверьте нужные вам трек-коды через специальную поисковую строку. Незамедлительно вы получите актуальные сведения о местонахождении товаров. При этом номер отправления сохранится в системе, так что при последующей проверке не придется снова его указывать. С этого момента отслеживание трек-кодов происходит самостоятельно, а полученная в результате информация приходит на электронный ящик пользователя. Кроме того, транспортная компания "САТ" позволяет рассчитать стоимость посылки. Отследить посылку вы сможете и другим способом. Например, установите мобильное приложение, загрузив его из App Store или Play Market. Мониторинг с его помощью выполняется в том же порядке:

регистрация;

сохранение кодов;

получение сведений в виде мобильных оповещений.

Канал в Телеграм

Не менее популярен и еще один способ проверки — выделенный канал в мессенджере Телеграм. Найдите чат сервиса через поиск, подключитесь и сообщите данные регистрации в системе. После этого вы сможете проверять трек-номера в неограниченном количестве. Чтобы отследить посылки таким способом, просто отправьте в диалоговое окно интересующий вас идентификатор. Робот незамедлительно проверит информацию и сообщит новости в ответ. Вся процедура займет не более минуты.

В дальнейшем, чтобы выяснить сведения о перемещении этого же заказа, не придется снова вводить код. Бот самостоятельно пришлет вам обновленную информацию в виде сообщения. Так что вы всегда будете в курсе, на каком этапе перевозки находится отправление. При условии, что телефон подключен к сети Интернет.

Подробнее: sat.ua.

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