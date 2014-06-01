Изучаем конструкцию погружного насоса

Погружные насосы компактные. Они обычно имеют форму удлиненного цилиндра, в котором расположены двигатель и гидравлическая система. Самые маленькие модели имеют диаметр около 50 мм, самые большие - около 100 мм. Наиболее популярные диаметры для отдельных водозаборов для домов на одну семью - около 75 мм и 90 и 97 мм.

Диаметр насоса должен быть меньше диаметра обсадной трубы, которая является частью скважины, чтобы устройство можно было свободно устанавливать

Корпус погружного насоса обычно изготавливается из нержавеющей стали. Для производства роторов, колец и других компонентов насоса, среди прочего, применяется высококачественный пластик. Технополимеры и норил выделяются своими превосходными параметрами. Рабочее колесо и выпускное отверстие также могут быть изготовлены из латуни. Есть насосы полностью из чугуна. Независимо от типа материала важно, чтобы он обладал высокой коррозионной стойкостью. А электронное реле давления для насоса купить можно по ссылке.

Стоит помнить, что если погружной насос перекачивает воду, которая будет использоваться в домашнем хозяйстве, материалы, используемые для его производства, должны быть одобрены для контакта с питьевой водой.

Конструкция двигателя и гидравлической системы

Для бесперебойной работы погружного насоса чрезвычайно важна конструкция двигателя и гидравлической системы, а также реле давления для насоса, которое отвечает за перекачку воды до необходимой высоты и с нужным давлением.

Самая большая проблема заключается в обеспечении стабильных условий работы, несмотря на изменения, которые могут произойти в системе электропитания (например, падение напряжения в сети) или вблизи насоса (например, понижение уровня водоносного слоя). Поэтому в погружных насосах используется ряд решений, которые призваны обеспечить безопасную работу двигателя и защиту от быстрого износа его компонентов. Прежде всего, стандартом является использование масляных двигателей, которые, заключенные в герметичный корпус, обеспечивают полную смазку подшипников и устойчивы к изменениям параметров мощности. В свою очередь, модуляция производительности позволяет адаптировать устройство к текущим потребностям и повысить эффективность.

Погружной насос может иметь встроенный обратный клапан, который защищает от обратного потока в установке.

На долговечность насоса также сильно влияет качество перекачиваемой воды, особенно содержание песка. Если вода в скважине песчаная, вы должны выбрать модель насоса, которая позволяет перекачивать такую жидкость. В информации об устройстве вы можете найти максимально допустимое содержание песка в воде. Это может быть, например, 50 или даже 300 г / м3.

Источник: ТД Родионов

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