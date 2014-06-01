Заказываем промывку котлов

Зимы в наших широтах достаточно холодные, так что эффективные и продуманные отопительные системы для помещений – абсолютная норма. Чаще всего обогрев помещений выполняется при помощи горячей воды. В этом процессе участвуют специальные котлы и теплообменное оборудование. Поскольку вода для отопления используется жесткая, постепенно на внутренних стенках системы появляются солевые и известковые отложения. Из-за этого может значительно ухудшаться теплоотдача. Так что очистка котла – обязательная процедура, необходимая для того, чтобы восстановить прежнюю работоспособность оборудования.

Заказать очистку котлов можно в компании «ОКО», сайт okohim.ru, которая специализируется на промывке котлов, удаления известковых отложений и накипи. Здесь это готовы выполнить профессионально, используя наиболее подходящий для каждого конкретного случая метод.

Прежде чем будет выполнена промывка котлов, специалисты установят, каково состояние теплообменных поверхностей, проведут экспертизу имеющихся отложений и на основе полученных данных определятся с наиболее эффективным методом очистки. Такой подход позволяет действовать наверняка, полностью исключить ошибки и выполнить работу максимально качественно.

Компания также занимается промывкой водонагревательного промышленного оборудования – парогенераторов, водогрейных и паровых котлов. Обратившись на сайт okohim.ru, можно пригласить специалиста в любое удобное время. Он сделает все необходимое, чтобы установить факторы, с которыми предстоит взаимодействовать. После того как будет выбран метод очистки и подходящий реагент, команда профессионалов быстро проведет очистку оборудования. Следует помнить – для обеспечения нормальной работы отопительной и водонагревательной систем такие процедуры нужно проводить регулярно.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.