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      • Какой завтра праздник

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 20:34
      (голосов: 0)

      Ох уж этот май. Несмотря на то, что май предполагает труд, для многих он ассоциируется именно с отдыхом. Ведь этот, по-настоящему теплый месяц как и январь богат на праздники, поэтому выходных дней в мае немало. Особенно радует начало месяца, что только стоит любимый многими первомай. Об этой весенней дате знают все, поэтому вопросов какой завтра праздник не возникает.


      Первое мая у многих ассоциируется с Международным днем солидарности трудящихся или Праздником Весны и труда, но не многие знают, о предыстории этой даты. Ровно сто тридцать лет назад, дату символично начали отмечать в честь погибших протестантов - рабочих, которые отстаивали свои права и были повешены за бойкоты. Они требовали у властей сократить рабочий день с шестнадцати до восьми часов и отменить детский труд. И как видим, свои идеи, даже не смотря на погибель, им удалось отстоять.

      Какой сегодня праздник тоже знают единицы. А ведь четвертого мая празднуют День Пожарного. Праздник настоящих храбрецов, которые решительно идут в огонь и всегда готовы пожертвовать собой, ради жизни другого человека. Они борются с опаснейшим врагом, который ежегодно забирает тысячи человек по всему Земному шару. Поэтому пожарным мы бесконечно обязаны. Во многих городах, День Пожарного празднуют с особым размахом.

      Но 4 мая отмечают и ряд других праздников по всему Миру. Например, Китай отмечает День молодёжи, Латвия - День восстановления независимости, в Нидерландах - День поминовения, Таджикистан - День работников налоговой службы. Радует этот майский денёк и такими забавными датами, как: День собачьего счастья, Международный день уважения кур, День любителей вермишелевого супа, День рождения складного зонтика и даже День "Звездных войн".

      Почитать отдельно о каждом празднике и узнать, какое торжество будет завтра можно на сайте - kakoyprazdnik.com.



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