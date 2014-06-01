Где заказать мачты освещения?

Без привлечения подходящих осветительных опор нельзя разрешить задачи по наружному освещению. Высококлассные мачты освещения, наделенные весомыми техническими и эксплуатационными преимуществами, предлагаются компанией «ОПОРА СИБИРИ».

Отличительные особенности

Во время долгосрочного периода применения мачты подобного формата будут демонстрировать выдающиеся рабочие показатели. Наблюдается стабильный спрос на такие мачты со стороны владельцев складских комплексов, логистических центров, промышленных объектов.

Их задействуют для того, чтобы освещать аэропорты, нефтегазовые комплексы и другие значимые зоны. В результате эксплуатации мачт подходящей конфигурации можно рассчитывать на эффективное световое сопровождение без затемнений.

Стандартная прожекторная мачта имеет вид металлической конструкции. Она адаптирована для постоянной эксплуатации в пределах крупных открытых территориальных зон, куда можно отнести спортивные и транспортные объекты, а также площади возле торговых и развлекательных заведений.

Практические свойства опор

ОПОРЫ ГРАНЕННЫЕ отличаются внушительными весовыми показателями и габаритными размерами, а также богатым эксплуатационным потенциалом.

Их активно эксплуатируют для того, чтобы освещать автомобильные дороги, уличное пространство, прилегающее к дворам территорий. Также они необходимы в рамках процесса прокладки сетей электротранспорта. За счет удобного конструктивного исполнения они широко применяются почти во всех зонах, где присутствует электрическая энергия.

С основными нюансами производства металлических опор и светотехники можно ознакомиться на oporasibiri.ru, где расписаны тонкости разработки, изготовления и монтажа.

Приобретение многофункциональных мачт на выгодных условиях позволит обеспечить качественное благоустройство наружных систем освещения.

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