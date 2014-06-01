Закрываем индивидуальное предпринимательство

Закрытие не является сложным процессом, но может вызвать трудности у предпринимателей. Как же юридически ликвидировать индивидуальное предпринимательство?

Необходимость прекращения предпринимательской деятельности возникает по разным причинам. А законодательство регулирует алгоритм необходимых мероприятий. Теоретически в прохождении юридической процедуры нет никаких проблем, но на практике у многих предпринимателей возникают сложности.

В законодательство вносятся поправки, увеличивается перечень необходимых документов, усложняются формы отчетности. А если учесть нюансы общения с регистрационной и налоговой службами после закрытия ИП, то без профессиональной помощи обойтись трудно. И если вы не знаете, как закрыть ип, обратитесь к профессионалам.

Поэтому помощь юристов, занимающихся обеспечением экономических отношений будет как нельзя кстати.

Причины закрытия ИП:

нерентабельность хозяйственной деятельности;

проблемы финансового характера;

судебное решение о запрете ведения коммерческой деятельности;

окончился срок действия разрешений на коммерческую деятельность;

личные мотивы.

Закрытие ИП – это последовательные действия, направленные на оформление прекращения деятельности предпринимателя как субъекта экономической деятельности. А результатом будет последующее исключение его из государственного реестра.

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