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      • Закрываем индивидуальное предпринимательство

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 11:19
      (голосов: 0)

      Закрытие не является сложным процессом, но может вызвать трудности у предпринимателей. Как же юридически ликвидировать индивидуальное предпринимательство?

      Необходимость прекращения предпринимательской деятельности возникает по разным причинам. А законодательство регулирует алгоритм необходимых мероприятий. Теоретически в прохождении юридической процедуры нет никаких проблем, но на практике у многих предпринимателей возникают сложности.

      В законодательство вносятся поправки, увеличивается перечень необходимых документов, усложняются формы отчетности. А если учесть нюансы общения с регистрационной и налоговой службами после закрытия ИП, то без профессиональной помощи обойтись трудно. И если вы не знаете, как закрыть ип, обратитесь к профессионалам.

      Поэтому помощь юристов, занимающихся обеспечением экономических отношений будет как нельзя кстати.

      Причины закрытия ИП:

      • нерентабельность хозяйственной деятельности;
      • проблемы финансового характера;
      • судебное решение о запрете ведения коммерческой деятельности;
      • окончился срок действия разрешений на коммерческую деятельность;
      • личные мотивы.

      Закрытие ИП – это последовательные действия, направленные на оформление прекращения деятельности предпринимателя как субъекта экономической деятельности. А результатом будет последующее исключение его из государственного реестра.



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