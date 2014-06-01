Мир давно уже изменился, все чаще мы разбавляем свой досуг гаджетами, интересными приложениями или играми. Одним из любимых сайтов создателей AR, является "Catchar", который радует своих пользователей всевозможными новинками из мира дополненной реальности. Снапчат маски, например, одни из таких новинок, которые на официальном сайте "Catchar" представлены в большом количестве.

"Catchar" - это своего рода стартап, который позволил сотням компаний открыть для себя новые возможности, увидеть перспективы и понять к чему именно необходимо стремиться. На этом ресурсе себя находят создатели дополненной реальности, которые выкладывают свои нереальные проекты, делятся новостями и превосходными идеями.

На этом портале ведущие мировые создатели AR также обучат новичков, дают мастер-классы, демонстрируют best snapchat lenses и рассказывают как делать работу качественной, а сам процесс создания AR продуктивным. Площадка для создателей "Catchar"позволяет обмениваться опытом без каких либо преград, напротив создает все необходимые условия. К примеру, даёт возможность скачивать необходимые эффекты, приложения, линзы и многое другое. Все это поможет продуктивной работе.

Причем поиск таких приложений и прочего не займет много времени, на официальном сайте "Catchar" разработаны удобные фильтры, алфавитные указатели и многое другое, что позволяет быстро находить необходимую программу. Кроме этого, благодаря всевозможным чатам и личным аккаунтам на "Catchar" многие компании могут обзавестись надежными партнерами, а некоторые соискатели, специализирующие на создании AR, могут найти хорошую высокооплачиваемую работу.

Для этого необходимо зарегистрировать на сайте "Catchar" перейдя по этой ссылке - https://catchar.io. Здесь всё просто и понятно, а главное интересно.

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