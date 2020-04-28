Где пройти детектор лжи в Москве?

Детектор лжи - это не выдумка из сериалов и фильмов. Сегодня каждый желающий может пройти подобную проверку. К примеру, проверка на полиграфе в москве? Клиника Марии Фроловой к вашим услугам. Здесь можно проверить партнера на супружескую измену, сотрудника при приеме на работу, ребенка и др.

Достоинства клиники Марии Фроловой

Данная клиника успешно функционирует в столице с 2014 года, то есть уже на протяжении 6 лет. За это время центр показал себя исключительно с положительной стороны. Сегодня на счету клиники сотни успешно проведенных проверок и тестов. Коллектив настоящих профессионалов и современное оборудование - вот что позволяет гарантировать клиентам высокие результаты. При этом стоимость услуг приятно удивит своей доступностью. При желании правду сможет узнать каждый желающий вне зависимости от материального положения!

Как подготовиться к проверке на полиграфе?

Специалисты рекомендуют хорошо выспаться и отдохнуть перед проверкой на полиграфе. Также за пару дней до тестирования стоит отказать от употребления любых веществ, которые так или иначе влияют на сознание человека. Перед самим тестированием настоятельно рекомендуется сходить в туалет, а после тщательно вымыть руки.

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