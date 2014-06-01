Можно ли снимать деньги с кредитной карты?

Кредитная карта - это отличная подушка безопасности на случай непредвиденных ситуаций или незапланированных трат. Кредитной картой можно расплачиваться в магазинах, кафе, оплачивать любые услуги и т. д. Важная оговорка - кредитные карты предназначены в основном для безналичных операций. Далеко не со всех кредитных карт можно снимать наличные без процентов и ограничений.

Как снять деньги с кредитной карты?

Съем денег с кредитной карты ничем не отличается от снятия денег с обычной дебетовой карты. Снимать наличные средства можно в банкомате банка-эмитента или же в банкоматах банков-партнеров. Также получить наличные деньги с кредитной карты можно в кассе банка. Имейте в виду, что в большинстве случаев при снятии наличных придется заплатить большую комиссию.

С каких кредитных карт можно снять наличные без процентов?

На информационно-новостном сервисе dengi-v-banke.ru опубликована статья, которая как раз посвящена кредитным картам с беспроцентным снятием наличных. На сегодняшний день такие выгодные условия снятия предлагают следующие крупные банки: «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Русский Стандарт», «Raiffeisen Bank» и другие.

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