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      • Где заказать упаковку?

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 13:27
      (голосов: 0)

      Первое, на что потенциальный потребитель обращает внимание при выборе того или иного товара - это упаковка. Поэтому для того, чтобы продажи шли в гору, обязательно нужно тщательно проработать внешний вид упаковки. Об этом знают все предприниматели. Кстати, в большом ассортименте упаковка картонная картонная представлена на сайте компании «LovePrint».

      Достоинства типографии «LovePrint»

      Типография осуществляет свою деятельность на украинском рынке уже 10 лет. За это время удалось расшириться, закрепиться в нише, зарекомендовать себя с положительной стороны и даже обзавестись целым рядом постоянных клиентов! Предприниматели вновь и вновь заказывают здесь упаковку для товаров, так как получаются высокий уровень сервиса, выгодные условия сотрудничества и точное соблюдение оговоренных сроков.

      Продающая упаковка - какая она?

      Во-первых, продающая упаковка выделяется на фоне остальных аналогичных продуктов в упаковке. Как только взгляд потребителя упадет на продающую упаковку, ему сразу же хочется приобрести данный товар. При этом упаковка не должна быть слишком дорогостоящей. В среднем ценовом сегменте цена упаковки составляет 10-12% от стоимости самого товара.



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