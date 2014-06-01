Где заказать упаковку?

Первое, на что потенциальный потребитель обращает внимание при выборе того или иного товара - это упаковка. Поэтому для того, чтобы продажи шли в гору, обязательно нужно тщательно проработать внешний вид упаковки. Об этом знают все предприниматели. Кстати, в большом ассортименте упаковка картонная картонная представлена на сайте компании «LovePrint».

Достоинства типографии «LovePrint»

Типография осуществляет свою деятельность на украинском рынке уже 10 лет. За это время удалось расшириться, закрепиться в нише, зарекомендовать себя с положительной стороны и даже обзавестись целым рядом постоянных клиентов! Предприниматели вновь и вновь заказывают здесь упаковку для товаров, так как получаются высокий уровень сервиса, выгодные условия сотрудничества и точное соблюдение оговоренных сроков.

Продающая упаковка - какая она?

Во-первых, продающая упаковка выделяется на фоне остальных аналогичных продуктов в упаковке. Как только взгляд потребителя упадет на продающую упаковку, ему сразу же хочется приобрести данный товар. При этом упаковка не должна быть слишком дорогостоящей. В среднем ценовом сегменте цена упаковки составляет 10-12% от стоимости самого товара.

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