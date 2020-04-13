Эксклюзивный интерьер: преимущества индивидуального изготовления мебели и дверей

Интерьер дома оказывает непосредственное воздействие на его атмосферу, удобство и комфорт. Любая мелочь способна стать источником плохого настроения и нарушения уюта. Особенно внимательно нужно относиться к выбору мебели и межкомнатных дверей. Эти предметы должны исполняться в едином стиле, гармонично дополнять друг друга. Купить готовые решения, полностью соответствующие требованиям, практически невозможно. Поэтому все чаще потребители заказывают их индивидуальное изготовление.

Эксклюзивная мебель в интерьере

Создается элитная мебель на заказ по индивидуальным эскизам, технологическим заданиям после проектирования, согласования материалов, составления сметы. Главный материал, применяемый в производстве – ценные породы древесины. Современные способы обработки: шлифовка, поклейка, фрезеровка, пропитка защитными составами, покраска, позволяют получать предметы не только с высокими декоративными качествами, но и с превосходными эксплуатационными характеристиками.

Индивидуальное производство мебели предполагает предварительное проведение замеров. Благодаря этому каждый предмет четко вписывается в отведенное для него место. Владелец избавляется от таких неприятностей, как проблемы с открытием дверец, нерациональное использование свободного пространства, дисгармония или дисбаланс элементов.

Эксклюзивная мебель станет лучшим дополнением роскошного загородного дома, престижной городской квартиры, фешенебельного отеля или ресторана, офиса серьезной компании.

Почему стоит заказать изготовление деревянных дверей

В магазинах и салонах межкомнатные двери представлены из ДСП, ПВХ и прочих современных материалов. Но ни один из них не сравнится по прочности и привлекательности с натуральным деревом. Индивидуальное производство блоков позволяет:

добиться единства с остальными предметами интерьера;

реализовать нестандартные идеи;

оформить проемы необычных габаритов.

Производятся деревянные двери на заказ по своим размерам после профессиональной консультации, разработки эскиза. Клиент имеет возможность подобрать породу дерева с учетом условий эксплуатации, бюджета, персональных предпочтений. В перечень услуг производителя входят бесплатные замеры и монтаж. Это избавляет от дополнительных хлопот, лишних расходов, ошибок, снижения срока гарантии.

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