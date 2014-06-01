Как выбрать кровельный материал для своего дома?

Многие из нас, когда-нибудь мечтал о собственном загородном доме, у которого будет красивый фасад, а также достаточно оригинальная крыша, которая будет значительно выделяться от других мрачных, а также однотипных домов, у которых в качестве кровельного материала используется устаревший шифер.

Скорее всего, у вас возникнет вопрос, как выбрать такой материал для крыши? Для более правильного и точного ответа, необходимо разобраться, что такое все же кровельный материал и для чего он необходим.

Кровельный материал является разновидностью строительных материалов, которые необходимы для создания кровли здания, которые полностью удовлетворяют техническими, а также экономическими требованиями. Исходя из этого, на любом строительном рынке представлен широкий ряд различных моделей, различных производителей, а также разной расцветки.

Черепица из натуральных материалов

Если вы в качестве кровельного материала хотите иметь натуральную черепицу, вид которой способен внушить благородие и некое величие, вам стоит обратить свое внимание на вес материала, так как подобную конструкцию сможет удержать только достаточно мощна крыша. Так как вес одной черепицы не очень мал. Но если сравнивать с другими кровельными покрытиями, у натуральной черепицы достаточно много достоинств: долговечность, экологичность, отличная шумоизоляция, совершенно не горит, и главное, что уход за ней практически не нужен и многое другое.

Металлочерепица

Металлочерепица практически не уступает по характеристикам керамической, и даже имеются свои преимущества, основным конечно является надежность и цена. Благодаря этому, металлочерепица является одним из популярных материалов используемых для создания кровли. Срок службы данного материала составляет до 30 лет, благодаря тому, что материал покрыт пуралам, а также пластизолом. К сожалению у металлочерепицы имеется один недостаток, высокий расход материала, если крыша имеет достаточно сложную геометрию.

Гибкая черепица

Как раз, для решения данной проблемы можно использовать гибкую черепицу, у нее еще имеется название мягкая. Данный материал отлично подходит для крыш имеющие сложные очертания, также подойдет для различных куполов и крыш у которых достаточно неправильная геометрия, и главное, что после укладки материала, отходов практически не остается.

Мягкая кровля остаточно просто способна приспособится если происходит деформации крыши во время осадки здания. Но данный материал требует подготовительные работы, а именно требуется сделать сплошную обрешетку, кроме этого необходимо делать систему вентиляции, а из-за этого общая стоимость работ увеличивается.

Кроме выше перечисленного, имеется еще один вид кровли, композитная черепица. Данный вид представляет из себя разновидность металлочерепицу, а именно профилированный тонколистовой стали имеющий покрытие. Внешне данное покрытие имитирует черепицу или другие натуральные материалы и благодаря этому создается достаточно эксклюзивный вид. Если разбираться более подробно, то это покрытие соответствует металочерепице, а вот по типу можно отнести к минеральной крошке, и достаточно сильно похожа на битумную черепицу. У композитной черепицы те же достоинства и преимущества: достаточно длительный срок службы, не подвержена коррозии, выдерживает любые погодные условия.

Исходя из вышесказанного, какой бы тип покрытия вы бы не выбрали, оно должно быть достаточно прочным, водо-, тепло- и атмосферостойким. И самое главное, кровельное покрытие должно полностью соответствовать всему архитектурному ансамблю вашего дома.

"ТЕГОЛАТРЕЙД, ИООО"

220033, Беларусь, Минск, ул. Тростенецкая 3, офис 309

Минск / гл. офис: +375 (33) 350-00-55

тел./факс: +375 (17) 246-91-66

График работы офиса Понедельник-Пятница: 09:00-18:00 Выходной: Суббота, Воскресенье

Официальный сайт: https://tegola24.by/

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.