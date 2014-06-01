Качественное светодиодное освещение от популярных брендов

Светодиодные светильники имеют большое разнообразие дизайнерских решений, отличаются размером и типами. Самые известные модели популярных производителей широко распространены и имеют высокий спрос среди осветительных приборов на мировом рынке. Подробней можно узнать на http://longlifelight.ru/catalog/svetilniki/.

К примеру, модель светильника ACL 01 имеет привлекательный и оригинальный дизайн. Он состоит из креплений, сделанных из нержавеющей стали. Корпус делается из обработанного алюминия. Одна галогенная лампа позволяет полностью осветить небольшое помещение.

Иностранные аналоги высококачественного оборудования

Немецкий прожектор Spot 79 120V - самый известный представитель светодиодных светильников. Он идеально подходит для потолков либо установки на стенах. Его универсальность, а также мобильность, делает его идеальным вариантом для жилых и коммерческих помещений. Галогенная лампочка головки потолочного светильника имеет радиус наклона в 350 градусов. В его производстве используется алюминий трех цветов: черный, серый и белый.

Размещаются настенные архитектурные светодиодные светильники обычно на стенах. Легко их установить и на гипсокартоне. Красивый дизайн, практичность и широкий выбор в использовании под различный интерьер, делает эти виды светильников мега популярными.

На практике, светодиодные светильники подтвердили свою эффективность в сочетании с уникальным дизайном, который приносит в дом уют, и радует глаз хозяев.

Среди популярных моделей светильников стоит выделить следующие:

GU10 от SLV Lighting,

AWL 13 от LumenArt,

AWL 41.1 от Lumen Art

Отдельно стоит отметить модели для установки на гипсокартоне:

GL 100 от SLV Lighting;

SLV Lighting;

LumenArt;

Spot 79 120V Spot Light;

N-TIC Spot 120V Spot Light;

Barro WL-1;

Модель N-TIC Spotlight – это универсальный светодиодный светильник. Его производят из специально подготовленного алюминия или металлического сплава и имеет матовую хромированную отделку. Он может быть установлен на любой поверхности, имеют практичную подвижную лампу, которая обеспечит освещаемость всего помещения, в котором он установлен. Благодаря своей уникальной конфигурации данные светодиодные светильники могут быть установлены на любой стене, на любом потолке. К тому же они имеют уникальную цилиндрическую форму, что делает его дизайн более привлекательным и отличительным от других видов освещения.

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