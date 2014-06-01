Качественное светодиодное освещение от популярных брендов

Светодиодные светильники имеют большое разнообразие дизайнерских решений, отличаются размером и типами. Самые известные модели популярных производителей широко распространены и имеют высокий спрос среди осветительных приборов на мировом рынке. Подробней можно узнать на http://longlifelight.ru/catalog/svetilniki/.
К примеру, модель светильника ACL 01 имеет привлекательный и оригинальный дизайн. Он состоит из креплений, сделанных из нержавеющей стали. Корпус делается из обработанного алюминия. Одна галогенная лампа позволяет полностью осветить небольшое помещение.
Немецкий прожектор Spot 79 120V - самый известный представитель светодиодных светильников. Он идеально подходит для потолков либо установки на стенах. Его универсальность, а также мобильность, делает его идеальным вариантом для жилых и коммерческих помещений. Галогенная лампочка головки потолочного светильника имеет радиус наклона в 350 градусов. В его производстве используется алюминий трех цветов: черный, серый и белый.
Размещаются настенные архитектурные светодиодные светильники обычно на стенах. Легко их установить и на гипсокартоне. Красивый дизайн, практичность и широкий выбор в использовании под различный интерьер, делает эти виды светильников мега популярными.
На практике, светодиодные светильники подтвердили свою эффективность в сочетании с уникальным дизайном, который приносит в дом уют, и радует глаз хозяев.
Среди популярных моделей светильников стоит выделить следующие:
Отдельно стоит отметить модели для установки на гипсокартоне:
Модель N-TIC Spotlight – это универсальный светодиодный светильник. Его производят из специально подготовленного алюминия или металлического сплава и имеет матовую хромированную отделку. Он может быть установлен на любой поверхности, имеют практичную подвижную лампу, которая обеспечит освещаемость всего помещения, в котором он установлен. Благодаря своей уникальной конфигурации данные светодиодные светильники могут быть установлены на любой стене, на любом потолке. К тому же они имеют уникальную цилиндрическую форму, что делает его дизайн более привлекательным и отличительным от других видов освещения.