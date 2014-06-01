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      • Где отремонтировать сайлентблоки на Мерседесе

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 12:11
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      При естественном износе сайлентблоки могут снизить комфорт при езде, особенно если это авто от Мерседес. В таком случае возможно оперативное решение данной проблемы. В зависимости от предпочтений клиента и фактического состояния элемента можно рассмотреть варианты замены или ремонта.

      Отремонтировать сайлентблоки мерседес поможет компания «Universalservice24». Оснащение и штат опытных мастеров позволяет произвести ремонт и восстановление. Используемые современные технологии позволяют восстановить все характеристики и свойства, при демократичной стоимости. Все используемые материалы полностью адаптированы к условиям использования в стране. Для каждого клиента прорабатывается индивидуальный комплекс мер, который положительно скажется на итоговой стоимости.

      Записаться на обслуживание можно самостоятельно с помощью доступной онлайн-формы непосредственно на странице с выбранной услугой. Также можно воспользоваться колл-бэком или контактными номерами компании. При возможности можно самостоятельно посетить ремонтную зону и оставить авто для проведения диагностики и ремонта.

      Для проведения ремонтных работ сайлентблока необходимо выбирать только проверенные СТО и автосервисы, которые гарантирую качество выполненных работ, и обеспечивают соблюдение технологического процесса.



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