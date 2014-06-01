polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Что такое антигравийная пленка и где заказать услугу

      • Что такое антигравийная пленка и где заказать услугу

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 16:56
      (голосов: 0)

      Владельцы автомобилей знают сколько хлопот может принести незначительное повреждение лакокрасочного покрытия ТС. Поэтому для защиты используется антигравийная пленка специального типа.

      Данная технология защиты покрытия не новая. Изначально пленку использовали в авиационной промышленности. Ее наносили на крылья самолетов, вертолетов дабы защитить покрытия от песка при выполнении операций в пустынных зонах. Но с развитием технологий, появлением новых станков стало возможным изготавливать изделия для защиты автомобилей.

      Отчего спасает пленка

      Можно сказать, что это универсальная защита. Она поможет избежать следующих проблем:

      • появление мелких царапин, вмятин;
      • возникновение механических повреждений;
      • случайных ударов твердым предметом;
      • солей и реагентов.

      Кроме этого, пленка обеспечит защиту поверхности машины от коррозии, последствий ДТП. Абразивная полировка в Алтуфьево предлагается специалистами, они же предложат услугу антигравийную защиту и расскажут обо всех преимуществах простой пленки.

      Дополнительные преимущества

      Установив антигравийную пленку можно быть уверенным что лакокрасочное покрытие не выгорит на солнце, даже если машина длительное время будет подвергаться УФ-лучам. Пленка ни как не повлияет на внешний вид автомобиля, так как имеет малую плотность. Она не сползает, а также не желтеет, оставаясь длительное время в безупречном состоянии.

      Пленку легко заменить, лакокрасочное покрытие авто при замене пленка не повредит. Обратившись сюда gs-moika.ru к специалистам можно получить профессиональную консультацию по разным авто вопросам, а также заказать услугу. Ознакомиться с работами мастеров можно на сайте. Если интересуют другие услуги, типа бронирование стекол, то и их рекомендуется заказать в "gs-moika".



      Загрузка...
      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь