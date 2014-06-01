Что такое антигравийная пленка и где заказать услугу

Владельцы автомобилей знают сколько хлопот может принести незначительное повреждение лакокрасочного покрытия ТС. Поэтому для защиты используется антигравийная пленка специального типа.

Данная технология защиты покрытия не новая. Изначально пленку использовали в авиационной промышленности. Ее наносили на крылья самолетов, вертолетов дабы защитить покрытия от песка при выполнении операций в пустынных зонах. Но с развитием технологий, появлением новых станков стало возможным изготавливать изделия для защиты автомобилей.

Отчего спасает пленка

Можно сказать, что это универсальная защита. Она поможет избежать следующих проблем:

появление мелких царапин, вмятин;

возникновение механических повреждений;

случайных ударов твердым предметом;

солей и реагентов.

Кроме этого, пленка обеспечит защиту поверхности машины от коррозии, последствий ДТП. Абразивная полировка в Алтуфьево предлагается специалистами, они же предложат услугу антигравийную защиту и расскажут обо всех преимуществах простой пленки.

Дополнительные преимущества

Установив антигравийную пленку можно быть уверенным что лакокрасочное покрытие не выгорит на солнце, даже если машина длительное время будет подвергаться УФ-лучам. Пленка ни как не повлияет на внешний вид автомобиля, так как имеет малую плотность. Она не сползает, а также не желтеет, оставаясь длительное время в безупречном состоянии.

Пленку легко заменить, лакокрасочное покрытие авто при замене пленка не повредит. Обратившись сюда gs-moika.ru к специалистам можно получить профессиональную консультацию по разным авто вопросам, а также заказать услугу. Ознакомиться с работами мастеров можно на сайте. Если интересуют другие услуги, типа бронирование стекол, то и их рекомендуется заказать в "gs-moika".

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