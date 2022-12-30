Что происходит в сборной России по футболу?

Наверное, вся страна от Москвы да самых отдаленных городов на востоке РФ знает, что сборная россии по футболу квалифицировалась на Евро-2020. Правда, из-за вируса само футбольное соревнование пройдет только в 2021-м. А сейчас есть время, чтобы познакомиться с последними новостями из стана национальной команды.

На что стоит обратить внимание? Как минимум на то, что Черчесов решил и дальше тренировать сборную. Новое соглашение истекает 30.12.2022. В РФС высоко оценили работу специалиста. И это не банальная лесть. Россия досрочно вышла на Евро-2020 и показала отличный футбол. Отметим и тот факт, что в команду привлекаются молодые игроки. Да и атмосфера в сборной стала намного лучше.

Черчесов высказался относительно Мамаева и Кокорина. Наставник полагает: эти исполнители пока что не заслужили получить вызов в сборную России.

С Кокориным, к примеру, Черчесов пока не общался, хотя номер мобильного телефона тот же. Тренер сборной уже несколько раз отмечал, что после подобного футбольного перерыва крайне важно восстановить наилучшие качества. Сам игрок должен показать, что он готов сделать следующий шаг.

Игрок «Сочи» должен сейчас демонстрировать свои лучшие футбольные качества, только тогда он станет ценным игроком для сборной России. А Мамаева при Черчесове в главной команде страны и вовсе не было.

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