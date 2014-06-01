Как выбрать врача-флеболога

Болезни ног довольно распространены среди граждан, причем не обязательно пожилого возраста. Каждый третий страдает заболеваниями вен, и проблема эта молодеет, тем более что процессы в венах нижних конечностей протекают первое время скрыто и обращаются граждане к врачу тогда, когда венозные патологии, что называются «вылезают наружу» в виде расширенных вен. На такие «мелочи», как отеки, тяжесть и сосудистые «звездочки» поначалу не обращают внимание.

Флеболог – узкий специалист, к которому следует обращаться, как только появились первые признаки в виде судорог, усталости, болей после чрезмерные нагрузки или длительного хождения пешком. Это первые звоночки, оповещающие о развитии негативных изменений в нижних конечностях, приведших к варикозной недостаточности и варикозу, тромбозу и тромбофлебиту, трофическим язвам и венозным кровотечениям.

Особенно стоит не откладывать поход в клинику тем, кто относится к группе риска, то есть людям после 45 лет, беременным, лицам, имеющим избыточную массу тела и эндокринные заболевания, ведущим малоподвижный образ жизни. Консультация врача хирурга флеболога в Москве поможет разобраться в проблеме и определиться с дальнейшими действиями в данном направлении.

Разумеется, пациенты предпочитают попасть на прием к хорошему специалисту, поэтому на сайте доктора Семенова Артема Юрьевича даны рекомендации гражданам, какими критериями руководствоваться в выборе флеболога. Если руководствоваться этими принципами, то можно найти специалиста высокой квалификации, которые имеет помимо профильного образования и немалый опыт в данной работе. Впрочем, на сайте phlebolog.com все объяснено подробно и по самим венозным патологиям, и по выбору врача, здесь же можно ознакомиться с благодарными отзывами и результатами работы доктора Семенова, а также записаться на прием.

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