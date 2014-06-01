Все достопримечательности Беларуси в одном месте

На территории Беларуси поистине огромное количество знаковых мест, витиеватую историю каждого из которых можно рассказывать сутками напролет. Многие жители даже не догадываются о том, какое чудо ежедневно видят перед своими глазами. Например, в районе перекрестка могилевских улиц Комсомольской и Первомайской, во дворах жилых многоэтажек стоит малоприметная церковь. А между тем это самый настоящий «пуп Земли» - некогда архикафедральный собор Святого Станислава, который являлся главным храмом римско-католической церкви всей (!) Российской империи.

Интерактивная карта достопримечательностей Беларуси поможет всем, кто интересуется богатой и загадочной историей своей страны, узнать о местах расположения исторических памятников, посетить которые должен каждый житель страны, считающий себя интеллигентным и образованным. Огромное количество разнообразных вариантов гарантированно удовлетворит любые предпочтения и интересы, начиная от Великого княжества Литовского до заброшенных сверхсекретных стратегических объектов времен Холодной войны.

Пятый форт

В Брестской крепости в разное время побывали миллионы людей со всего мира. И только те, кто знают историю, понимали, что им показывают «мемориальный комплекс Брестская крепость», то есть ничтожно малую часть громадного фортификационного сооружения, доступ к отдельным частям которого по-прежнему закрыт. Туристов возят в «Цитадель», которая была защищена двумя линиями фортов, одна из которых имела буквенное обозначение, а другая – цифровое.

Относительно недавно стали проводится организованные экскурсии в так называемый «Пятый форт», который после глобальной модернизации 1908-1911гг. сохранился в нетронутом виде. Величественное сооружение даже сегодня выглядит неприступным. Разветвленная сеть подземных галерей позволяет перемещать по всей территории фортификационного сооружения не только живую силу, но и технику.

Парадоксально, но факт: эта крепость в крепости не была использована по прямому предназначению ни в Первую мировую, ни в Великую Отечественную.

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