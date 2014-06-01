Как отремонтировать мебель?

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с проблемой ремонта мебели. Фирма производит ремонт мягкой мебели качественно и с гарантией.

Ремонт диванов

Многие из нас неоднократно слышали, что легче купить новую мебель, чем отремонтировать старую. Это ошибочное мнение бытует не один десяток лет, вводя в заблуждение. На самом деле ремонт диванов профессионалами оставит только приятное впечатление. А самое главное, что экономия от покупки новой тахты составит более пятидесяти процентов.

Достаточно позвонить менеджеру компании, и замерщик приедет в этот же день, и составить необходимую смету для ремонта такого родного диванчика. Благодаря быстрому и качественному обновлению софы специалистами компании не нужно будет тратить время на разъезды по магазинам, и выбирать новую мебель.

С каждым заказом мастера работают в особенном режиме, клиенту достаточно только выбрать обивку и фурнитуру, дальше всю работу специалисты проведут сами. Для мастеров своего дела не имеет особого значения, в каком виде будет тахта до перетяжки, они придадут неповторимый шарм любимому дивану.

Улучшение мебели

Ознакомиться со всеми работами мастеров можно на сайте nachnisdivana.ru, также есть возможность в онлайн – режиме сделать заявку. Выбор тканей, предоставляемый компанией не маленький, необязательно лично и воочию ехать и смотреть ее, достаточно зайти на сайт и определиться.

Мягкое покрытие на мебели с годами может утратить свою яркость, также бывают случаи, когда обшивка протирается и рвется. Для опытных мастеров ни одна из причин повреждения не станет проблемой, потому что замена старой драпировки дело нескольких дней, а то и часов.

Благодаря опытности, честности, и ответственности мастеров ремонт дивана на дому поможет сократить расходы на его транспортировку.

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