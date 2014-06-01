Выбираем бордюры

Бордюр дорожный служит для ограничения автомагистралей, пешеходных тротуаров, трамвайных путей, парковых и садовых дорожек. При этом он выполняет не только декоративную функцию, а служит защитным элементом, который предохраняет края дорожного или тротуарного покрытия от размытия и разрушения.

При обрамлении парково-садовых дорожек или газонов следует купить садовый бордюр, который не дает траве разрастаться на пешеходную часть и таким образом сохраняет ровность краев дорожек. Этот элемент используется в дорожном и частном строительстве.

Выполняя такие функции, бордюрный камень должен иметь высокую прочность и износоустойчивость. Одним из наиболее популярных материалов для изготовления этого элемента служит вибропрессованый бетон.

Данный материал хорошо зарекомендовал себя в российских климатических условиях. Он имеет высокую морозоустойчивость и не разрушается под действием влаги или специальных составов, которыми посыпают магистрали в зимнее время от обледенения. Серый бетонный бордюр может гарантированно служить более сорока лет.

Маркировка

В соответствии с ГОСТ бордюрный камень маркируется следующим образом: буквенная часть, которая указывает на вид изделия (бр - бордюр рядовой прямой) и цифры, указывающие на габариты изделия. К примеру, бр 100 свидетельствует о том, что длина бордюра - 1 метр. В маркировке, которая наносится на торец изделия, указывается три размерных параметра, например 100 х 30 х 18, или 100 х 20 х 8 - длина, высота и ширина. Так бордюрный камень бр 100 30 15 имеет размеры 1000х300х150 мм, а параметры 1000х200х80 мм соответствуют ровному бордюру бр 100 20 8.

Поребрик от производителя

Ваша компания занимается строительством дорог, или вы осуществляете благоустройство собственного участка? Не тратьте попусту время на выяснение, где купить и сколько стоит бордюр, или, как его еще называют, поребрик. Самое правильное решение - купить бортовой камень по лучшей стоимости от производителя. Например, компания «Тротуарная плитка» изготавливает бордюрные камни самого разного типа и предназначения и реализует их по доступным ценам.

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