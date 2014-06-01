Выбираем бордюры

Бордюр дорожный служит для ограничения автомагистралей, пешеходных тротуаров, трамвайных путей, парковых и садовых дорожек. При этом он выполняет не только декоративную функцию, а служит защитным элементом, который предохраняет края дорожного или тротуарного покрытия от размытия и разрушения.
При обрамлении парково-садовых дорожек или газонов следует купить садовый бордюр, который не дает траве разрастаться на пешеходную часть и таким образом сохраняет ровность краев дорожек. Этот элемент используется в дорожном и частном строительстве.
Выполняя такие функции, бордюрный камень должен иметь высокую прочность и износоустойчивость. Одним из наиболее популярных материалов для изготовления этого элемента служит вибропрессованый бетон.
Данный материал хорошо зарекомендовал себя в российских климатических условиях. Он имеет высокую морозоустойчивость и не разрушается под действием влаги или специальных составов, которыми посыпают магистрали в зимнее время от обледенения. Серый бетонный бордюр может гарантированно служить более сорока лет.
В соответствии с ГОСТ бордюрный камень маркируется следующим образом: буквенная часть, которая указывает на вид изделия (бр - бордюр рядовой прямой) и цифры, указывающие на габариты изделия. К примеру, бр 100 свидетельствует о том, что длина бордюра - 1 метр. В маркировке, которая наносится на торец изделия, указывается три размерных параметра, например 100 х 30 х 18, или 100 х 20 х 8 - длина, высота и ширина. Так бордюрный камень бр 100 30 15 имеет размеры 1000х300х150 мм, а параметры 1000х200х80 мм соответствуют ровному бордюру бр 100 20 8.
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