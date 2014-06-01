Как быстро сделать популярным канал на твиче

Всем обладателям канала на твич известно, что для получения тут дохода, необходимо позаботится о популярности канала. Достичь этой цели, возможно двумя путями. Первый, долгий, и не всегда успешный, представляет собой личное распространение по социальным сетям информации о своем канале. Такой подход позволяет не спеша, набирать подписчиков канала. И хотя, такой процесс можно назвать естественным. Ждать в итоге дохода от него можно годами.
Поэтому, чаще используется второй вариант, состоящий из накрутки подписчиков и просмотров. Используемая для увеличения популярности накрутка онлайна твич, позволяет в разы быстрее, а значит и эффективнее, осуществить продвижение канала.
Почему выгодней использовать накрутку? Все просто, многие пользователи, обращают внимание на видео, у которого имеется определенной величины рейтинг. И чем он будет выше, тем он больше будет вызывать интерес. Используемая в этом процессе накрутка, создает нужную для таких пользователей иллюзию популярности видео и канала в целом.
Поэтому, в короткие сроки, накручиваемые просмотры и подписчики, будут заменяться постепенно настоящими. Ведь интерес к причине популярности видео и каналу, будет всегда вызывать желание, лично посмотреть, а также понаблюдать за его развитием. А это означает, что используя пару раз накрутку, можно впоследствии, наблюдать стремительное, естественное продвижение канала, осуществляемое уже самими пользователями твич.