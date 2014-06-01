Почему застройщикам нужна crm программа

Чем хороша программа crm для застройщика? С момента появления этой компьютерной программы, над подобным вопросом хоть раз, но задумывался каждый владелец строительной компании, занимающийся возведением новостроек. В действительности преимуществ у нее весьма неплохое количество. Хотя нужно вначале сказать о предназначении этой программы.

Создана срм для застройщика была для ускорения продаж недвижимости. Если ранее этот процесс, занимал уйму времени у обычного менеджера, из-за периодичности просмотра, полученных заявок. То внедренная программа, позволяет всегда быть в курсе, когда появилась очередная заявка.

Преимущества программы crm

Если обратить внимание, как совершалась продажа недвижимости ранее, то обнаружится, что многие заявки на приобретение недвижимости, рассматривались менеджерами вручную. А так как этот процесс ими выполнялся лишь несколько раз в день. То до момента ими совершения звонка клиенту, нередко тот, уже находил лучше вариант у другого застройщика.

Заказывая тут https://rasklad.expert/ эту программу, застройщик, снижает к минимуму появления такой неприятной ситуации. Как только клиентом будет подана заявка на покупку или консультацию в компанию, внедренная программа срм, сразу пошлет менеджеру соответствующее уведомление. Поэтому ожидать звонка от консультанта строительной компании, уже долго клиенту не придется. А это означает, что увеличивается в разы шанс, на продажу недвижимости.

Но на этом важность внедрения программы не заканчивается. С ее помощью удается быстро сохранять о покупателе всю важную информацию, начиная с контактов, и заканчивая записями звонков и даже платежами. Так как эти все данные представляются в виде хронологии, то выявить все нужные аспекты, касающиеся работы с клиентом, тут не составляет сложностей.

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