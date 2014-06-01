Выбираем call-центр

Большинство крупных компаний для эффективного взаимодействия с клиентом содержат call-центр. В качестве альтернативного решения можно воспользоваться услугой аутсорсингового call-центра.

В нескольких словах, аутсорсинг call-центра — это предоставление call-центра во временное пользование, то есть, ровно на тот срок, пока вам это нужно. Вопрос – что лучше, обычный call-центр или его аутсорсинговая версия?

Так как с особенностями обычного call-центра мы знакомы, сосредоточимся на преимуществах аутсорсингового решения.

Услуга предоставляется настолько, насколько это вам нужно. Это явное преимущество в том случае, если вы не уверены в успешности проекта и целесообразности его длительной реализации.

Нет необходимости содержать штат многочисленных сотрудников, что оборачивается ощутимой экономией средств.

На аутсорсинге работают профессионалы, чего нельзя сказать о штатных сотрудниках, которых вы бы нанимали лично.

А есть ли недостатки? Как таковых недостатков нет, но нужно понимать, что вы доверяете базу своих клиентов сторонней организации. Впрочем, все моменты, связанные с коммерческой тайной и неразглашением информации в обязательном порядке указываются и обговариваются при составлении договора.

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