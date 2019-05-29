Вас интересуют копры?

Не все работы специалисты, имеющие огромный опыт, могут выполнить своими руками. В некоторых случаях очень нужна установка для забивки свай. Согласитесь, что вручную с этим справиться не удастся.

Огромное значение имеет грамотное конструирование копра. При выполнении такой задачи важно избегать мельчайших просчетов. Иначе вам придется потратить немало денег. Например, молот обязательно не должен быть легким или слабым. Мягкость корпуса также недопустима, ведь в этом случае он будет гнуться, когда выполняется напряженная работа.

Часто у гусеничных шасси может быть невысокий предел нагрузки. В итоге вы столкнетесь с тем, что установку будет корежить. В итоге она попросту выйдет из строя в свой 1-й сезон активной работы. К чему это приведет? Точно к краху сваебойного бизнеса, чего всем нам хотелось бы избежать.

Качественный стройматик сваебойная установка станет наилучшим решением. «МГБУ» предлагает копры, способные стойко сопротивляться износу. Подобные «помощники» работают годами и помогают вам получать немалую прибыль.

Вам может показаться, что подобные установки не слишком-то и важны, что вполне можно и без них обойтись. Однако фундаменты из мини-свай сегодня действительно очень востребованы. Стоит учесть фактор низкой цены и быстроту возведения. Да и несущая способность увеличивается.

Вы сможете заказать МГБУ ИНФ-100 Medium, к примеру, на сайте копер.рф. Там же каждый клиент компании узнает, что получает 5-летнюю гарантию. Отметим, что длина сваи может достигать 10 м, а вес молота составляет минимум 1,5 т. Для работы такой установки необходим дизельный силовой агрегат на 80 «лошадей».

«МГБУ» заслужила доверие каждого своего клиента. У этой компании есть представительства в разных городах России. Реализовано немало качественных установок, благодаря которым бизнес покупателей растет.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.