Заказываем ремонт в квартире

Приятно стать владельцем квартиры в новостройке. Здесь реально много плюсов – новые коммуникации и проводка, возможно даже собственная система отопления. Однако чаще всего в новых квартирах полностью отсутствует стяжка пола, стен и потолка. Жилье сдают что называется, под черновую отделку. Что касается сантехники, перегородок, нормальных окон и дверей, они тоже присутствуют далеко не везде. Так что капитальный ремонт в квартире просто неизбежен.

Разумнее всего подойти к выполнению такого ремонта комплексно. Это означает – следует найти компанию, которая устраивает по ценовой политике и подходу к решению задач, а затем поручить ей выполнение ремонта «под ключ». Такая компания действительно есть. Качественный ремонт по выгодной цене готовы выполнить специалисты компании АСК Триан, сайт trian.tiu.ru. Здесь подходят к выполнению задания последовательно и ответственно, потому хозяев ожидает прекрасный результат.

Когда заходит речь о привлекательной цене, это вовсе не бравада. Компания АСК Триан действительно устанавливает цены ниже рыночных. Сэкономить удается за счет оптовой закупки материалов по минимальным ценам. Также для удобства заказчиков компания работает исключительно с поэтапной оплатой. Никакая предоплата здесь не предполагается. Для удобства заказчиков активно применяются системы скидок и рассрочек, чтобы не слишком обременять их большими затратами.

Само собой, все этапы ремонта и сроки выполнения четко прописаны в договоре. После окончания работ исполнитель предоставляет заказчику гарантию на 2 года. Разве может кто-то предложить лучшие условия для сотрудничества? Имея дело с компанией АСК Триан, владельцы нового жилья смогут очень скоро отпраздновать новоселье и поселиться в прекрасной благоустроенной квартире, где все тщательно продумано и выполнено на совесть.

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