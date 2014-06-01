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      • Изучаем преимущества быстровозводимых зданий

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 13:49
      (голосов: 0)

      Ангары быстровозводимого типа отличаются высоким качеством и выгодными ценами.

      Капитальное строительство в коммерческой сфере становится все более неактуальным из-за дороговизны материалов и больших затрат времени. Все чаще используются технологии быстровозводимого строительства благодаря их выгодности и возможности сразу приступить к производственной, торговой или иной деятельности, что очень важно для предпринимателей, для которых время является одним из главных ресурсов. Особенную популярность заслужили конструкции лстк, быстровозводимые бескаркасные ангары и постройки из сэндвич-панелей.

      Бескаркасное арочное строительство

      Универсальностью и высокими эксплуатационными характеристиками обладает бескаркасный арочный ангар, который можно возвести в рекордно сжатые сроки. Строение представляет собой конструкцию арочного типа, созданную из обработанного листового металла толщиной 0,8-1,2 мм. Несмотря на отсутствие каркаса (корпус является самонесущим) такой тип объектов может похвастаться выдающейся прочностью, долговечностью и такими качествами, как:

      • легкость, освобождающая от необходимости создания капитального фундамента;
      • полная герметичность;
      • возможность утепления;
      • способность выдерживать сильные порывы ветра и большой груз осадков;
      • отсутствие необходимости в дополнительной отделке и специальном уходе;
      • простота возведения.


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