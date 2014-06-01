Изучаем преимущества быстровозводимых зданий

Ангары быстровозводимого типа отличаются высоким качеством и выгодными ценами.

Капитальное строительство в коммерческой сфере становится все более неактуальным из-за дороговизны материалов и больших затрат времени. Все чаще используются технологии быстровозводимого строительства благодаря их выгодности и возможности сразу приступить к производственной, торговой или иной деятельности, что очень важно для предпринимателей, для которых время является одним из главных ресурсов. Особенную популярность заслужили конструкции лстк, быстровозводимые бескаркасные ангары и постройки из сэндвич-панелей.

Бескаркасное арочное строительство

Универсальностью и высокими эксплуатационными характеристиками обладает бескаркасный арочный ангар, который можно возвести в рекордно сжатые сроки. Строение представляет собой конструкцию арочного типа, созданную из обработанного листового металла толщиной 0,8-1,2 мм. Несмотря на отсутствие каркаса (корпус является самонесущим) такой тип объектов может похвастаться выдающейся прочностью, долговечностью и такими качествами, как:

легкость, освобождающая от необходимости создания капитального фундамента;

полная герметичность;

возможность утепления;

способность выдерживать сильные порывы ветра и большой груз осадков;

отсутствие необходимости в дополнительной отделке и специальном уходе;

простота возведения.

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