Башня Монпарнас одно из самых высоких зданий в Париже

Статья подготовлена сайтом www.okaytravel.ru
Башня Монпарнас имеет одну из лучших смотровых площадок в Париже. При благоприятных погодных условиях видимость на смотровой площадке достигает 40 километров. Это одно из немногих мест, где вы можете полюбоваться столицей Франции во всей её красе.
Башня Монпарнас находится в центре одноименного района, на проспекте дю Мэн, 33. Здание было построено в 1969-1972 годах. Оно состоит из 59 этажей, из которых 54 были выделены под офисы с одинаковой площадью (почти 2000 кв. м), а общая площадь составляет 112 000 кв. м. До 2009 года это было самое высокое здание в Париже, в то время как в 1972-1990 годах это было самое высокое здание во Франции и в регионе Европейского экономического сообщества. Башня была возведена в месте, где ранее находилась железнодорожная станция, которая была выведена из эксплуатации, поскольку перестала отвечать требованиям Французской государственной железной дороги.
Проект был спорным с самого начала. Критикам не понравилась простая архитектура, монолитное строение и гигантские пропорции башни. По их словам, архитекторы нарушили старую мирную атмосферу Монпарнаса. Вездесущая критика привела к запрету на возведение таких сооружений в центре Парижа. По мнению многих гидов башня предлагает один из лучших видов на Париж.
В самом верху здания находится смотровая площадка. Туристы имеют в своем распоряжении террасу на 56-м этаже со стеклянным залом, с которого можно любоваться 360-градусной панорамой французской столицы. Самый быстрый лифт в Европе добирается к этому месту – всего за 38 секунд, на высоту 195 метров. В ясные дни видимость достигает 40 километров. Осмотр самых важных памятников города, таких как Эйфелева башня, Триумфальная арка, Базилика Сакре-Кер, Собор Нотр-Дам или Лувр, не является проблемой.
Смотровая площадка открыта 7 дней в неделю с 9:30 до 22:30 с воскресенья по четверг и с 9:30 до 23:00 в другие дни. Входной билет (январь 2020 года) стоит 18 евро для взрослого, 9,5 евро для детей от 4 до 11 лет, 15 евро для молодежи (12-18 лет) и 7,5 евро для инвалидов. Лучше всего планировать свой визит стоит примерно за 30 минут до заката. Тогда вы сможете полюбоваться Парижем, когда он меняется до неузнаваемости.
1. В 2008 году, согласно сообществу VirtualTourist, объект занял второе место, как самая уродливая башня в мире.
2. В настоящее время занимает 45-е место, по высоте зданий в Европе.
3. Каждый день в небоскребе работают несколько тысяч человек. Это место многих крупных компаний.
4. В 1995 году Ален Роберт, по прозвищу человек-паук, поднялся на вершину небоскреба без какой-либо страховки.