Башня Монпарнас одно из самых высоких зданий в Париже

Статья подготовлена сайтом www.okaytravel.ru



Башня Монпарнас имеет одну из лучших смотровых площадок в Париже. При благоприятных погодных условиях видимость на смотровой площадке достигает 40 километров. Это одно из немногих мест, где вы можете полюбоваться столицей Франции во всей её красе.

История башни

Башня Монпарнас находится в центре одноименного района, на проспекте дю Мэн, 33. Здание было построено в 1969-1972 годах. Оно состоит из 59 этажей, из которых 54 были выделены под офисы с одинаковой площадью (почти 2000 кв. м), а общая площадь составляет 112 000 кв. м. До 2009 года это было самое высокое здание в Париже, в то время как в 1972-1990 годах это было самое высокое здание во Франции и в регионе Европейского экономического сообщества. Башня была возведена в месте, где ранее находилась железнодорожная станция, которая была выведена из эксплуатации, поскольку перестала отвечать требованиям Французской государственной железной дороги.

Проект был спорным с самого начала. Критикам не понравилась простая архитектура, монолитное строение и гигантские пропорции башни. По их словам, архитекторы нарушили старую мирную атмосферу Монпарнаса. Вездесущая критика привела к запрету на возведение таких сооружений в центре Парижа. По мнению многих гидов башня предлагает один из лучших видов на Париж.



В самом верху здания находится смотровая площадка. Туристы имеют в своем распоряжении террасу на 56-м этаже со стеклянным залом, с которого можно любоваться 360-градусной панорамой французской столицы. Самый быстрый лифт в Европе добирается к этому месту – всего за 38 секунд, на высоту 195 метров. В ясные дни видимость достигает 40 километров. Осмотр самых важных памятников города, таких как Эйфелева башня, Триумфальная арка, Базилика Сакре-Кер, Собор Нотр-Дам или Лувр, не является проблемой.

Входной билет – цена

Смотровая площадка открыта 7 дней в неделю с 9:30 до 22:30 с воскресенья по четверг и с 9:30 до 23:00 в другие дни. Входной билет (январь 2020 года) стоит 18 евро для взрослого, 9,5 евро для детей от 4 до 11 лет, 15 евро для молодежи (12-18 лет) и 7,5 евро для инвалидов. Лучше всего планировать свой визит стоит примерно за 30 минут до заката. Тогда вы сможете полюбоваться Парижем, когда он меняется до неузнаваемости.

Интересные факты о башне

1. В 2008 году, согласно сообществу VirtualTourist, объект занял второе место, как самая уродливая башня в мире.

2. В настоящее время занимает 45-е место, по высоте зданий в Европе.

3. Каждый день в небоскребе работают несколько тысяч человек. Это место многих крупных компаний.

4. В 1995 году Ален Роберт, по прозвищу человек-паук, поднялся на вершину небоскреба без какой-либо страховки.

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