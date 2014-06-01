Выбираем тамаду

Организация свадебного торжества является по своей сути многоэтапным, достаточно долгим процессом, одним из ключевых моментов которого является выбор ведущего. Это действительно очень значимо, ведь именно от тамады зависит настроение ваших гостей, то есть вы практически доверяете ему собственный праздник. Запомните, опытный, хороший свадебный ведущий — это веселые приглашенные. А радостные гости — это яркие воспоминания на многие годы. Разве это не причина со всей ответственностью подойти к вопросу выбора ведущего?

Зачастую о мастерстве того или иного ведущего нам становится известно от знакомых, свадебных агентств или же со страниц интернета и прочих источников информации. Каждая пара отдает предпочтение определенному тамаде, основываясь на собственных критериях. Ведь не секрет, что ведущие свадьбы отличаются полом, возрастом, манерами, внешностью или прочими факторами. Но многие из них забывают о действительно важных вещах.

Опыт работы

В этом вопросе, прежде всего, важно разделять такие понятия, как ведущий различных корпоративов и свадебный тамада. Ведь это совсем разные праздники, поэтому и стиль их проведения соответственный. Чтобы удостовериться в достаточном опыте работы тамады, можно ознакомиться с его портфолио или же отыскать отзывы о нем в кругу знакомых или всемирной сети.

Изучите план проведения торжества

Некоторые ведущие приступают к работе как только молодые прибывают в ресторан, другие же начинают развлекать гостей, когда те уже сидят за столом.

Язык ведения праздника

К примеру, украинский либо русский. Для некоторых этот вопрос не столь важен, для других же это, наоборот, чрезвычайно значимо. А может быть, именно вам необходим тамада, который проведет мероприятие на двух языках. К примеру, если у вас намечается интернациональная свадьба. В такой ситуации, конечно же, круг претендентов ощутимо сужается.

Конкурсы

Поверьте, это на самом деле очень важно. Вы должны точно знать, чего именно хотите от своей свадьбы — к примеру, больше новшеств либо старинных обычаев. Узнайте у кандидата, какие конкурсы запланированы в его развлекательной программе, их число, потенциальные участники и характер. Известно огромное количество всевозможных конкурсов, но далеко не все они подходят для проведения свадьбы, так как некоторые могут оказаться чересчур вульгарными. Не забывайте о том, что именно на этом празднике гости, как правило, собираются разные в плане социального статуса и возраста.

Время работы тамады

Стоит уточнить этот вопрос заранее, чтобы избежать каких-либо непонятных ситуаций.

Дресс-код

Запомните, внимание приглашенных будет акцентировано на трех главных персонах праздника: ведущем и молодоженах. А ведь вам наверняка хочется, чтобы на вашем торжестве все было идеально и ведущий не является исключением. Поэтому обязательно поинтересуйтесь у тамады, в чем он будет одет во время проведения праздника.

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