Выбираем курсы для повышения квалификации

Ваш бизнес связан с проведением госзакупок или госзаказами? Вы заинтересованы в повышении квалификации штатных сотрудников без продолжительного отрыва от работы? Вам, как работодателю, приходится иметь дело с обработкой персональных данных сотрудников? Значит вам будет интересно и полезно то, о чем мы расскажем далее.

Эффективное развитие для бизнеса

Сразу же рекомендуем посетить сайт https://stenderi.ru. Это официальный сайт учебного центра «Столичные тендеры» и именно тут предприниматели могут записаться на образовательные курсы, посредством которых можно будет повысить эффективность работы своего предприятия.

Знания, которых вы заслуживаете

Учебный центр предлагает широкий выбор курсов, посвященных той или иной бизнес тематике. Впрочем, независимо от того, на какие курсы вы запишетесь, будьте уверены в том, что уровень обучения будет очень высоким, так как в этом центре преподают специалисты, привлеченные из профильных ведомств.

Среди преподавателей вы встретите сотрудников Федеральной антимонопольной службы, работников Министерства экономического развития. Ряд курсов ведут специалисты, контролирующие работу электронных торговых площадок, а также квалифицированные юристы с многолетним опытом работы в судебных инстанциях и т.д.

Краткий перечень курсов

Эффективное обучение по персональным данным. В связи с ужесточением ответственности работодателя за неправильное использование персональных данных, предлагаем вашему вниманию курсы по персональным данным, в ходе которых вы усвоите основные юридические нормы, связанные с этой темой.

Договорная работа. Курс, посвященный этой теме, распространяется на рабочие отношения работодателей и их подчиненных. Курс способствует повышению квалификации руководителя предприятия и специалистов, работающих с наемными работниками.

Внедрение электронных трудовых книжек. В рамках этого курса будут рассмотрены перспективы и возможности внедрения электронных книжек на предприятии.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.