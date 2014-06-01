Как и где выбрать крестильный набор

Крещение является одним из важнейших таинств, которое означает принятие человека в христианскую церковь. Это весьма значимое событие в жизни каждой семьи. Естественно, все хотят, чтобы оно оставило только радостные воспоминания.

Ещё совсем недавно купить крестильный набор для ребенка было нелегким делом. Для повивальной крыжмы использовались полотенца или отрезки тканей, а детей одевали в обычные рубашечки, платьица или комбинезоны светлых тонов. Но зачастую родители хотят подобрать специальную одежду для крещения, желая, чтобы ребенок в этот день выглядел нарядно и трогательно.

Интернет-магазин Battesimo предлагает своим покупателям наборы для крещения для мальчиков и девочек разных возрастов. Чем различаются такие комплекты? Если крыжма, играющая роль плащаницы, остается неизменным атрибутом крещенских наборов, то «крестильная рубашка» для мальчиков и девочек может существенно отличаться.

Для маленьких джентльменов предлагаются различные белые костюмчики, а для совсем юных леди – элегантные и воздушные платьица. Также наборы отличаются и по комплектации. Кроме обязательных вещей (крыжмы и рубашки), крещенские наборы включают в себя: шапочку, повязку на голову или берет, пинетки, нагрудник для первого причастия, конверт для первого завитка. В наборы также могут входить иконки для крещения, молитвенники, таросики для гостей, шаль для покрытия головы матери ребенка и другие необходимые сувениры, аксессуары по желанию заказчиков.

На сайте магазина можно заказать наборы с индивидуальной вышивкой не только символов веры или слов «Спаси и сохрани» на крыжме, но имени, даты крещения, инициалов ребенка и так далее, на любой из составляющих комплекта.

Особенностью интернет-магазина является то, что здесь продается одежда, аксессуары собственного бренда «Batcesimo». Все вещи характеризуются как удобством для ребенка, так и высоким качеством используемых материалов. Это мягкие натуральные ткани, которые не вызывают раздражения на нежной коже малыша. Брендом представлены коллекции различных моделей и стилей. Большинство из них декорированы эксклюзивными кружевами, бисером, тесьмой, вышивкой или другими деталями.

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