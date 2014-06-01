Как покупают LED светильники

Поскольку сдача жилья в аренду считается очень прибыльным делом, особенно если речь заходит о российской столице, то довольно много москвичей занимаются таким видом бизнеса. Стараясь представить квартиру в более привлекательном и современном виде, а так же с целью экономии электроэнергии большинство из них стремятся купить светодиодные светильники, чтобы установить их в потолочной или настенной версии.

Что касается LED оборудования для первого варианта, то нынешние хозяева недвижимости как правило его монтаж совмещают с созданием модных ныне подвесных потолков. В таком случае дизайнеры советуют в основном использовать встраиваемые светодиодные светильники круглой формы типа Bright. У них подходящий угол формирования светового луча и хороший индекс цветопередачи. К тому же корпус таких приборов может иметь серый или белый оттенок, что позволяет отлично вписать их в общий дизайн потолка.

Если говорить об освещении московских помещений сдаваемых под офисы, то их владельцы, понимая, что оно должно создавать условия подходящие для работы сотрудников в хмурый день, а так же в вечернее время суток, устанавливают оборудование обеспечивающее минимальные потери светового потока, как например светильник светодиодный накладной в варианте Handy. Эта модель имеет малый вес, проста в монтаже и длительна в использовании. Некоторые бизнесмены предпочитают пользоваться осветителями с точным углом рассеивания луча. В таком случае установке подлежат накладные LED светильники типа CUT SR, которые к слову не имеют ослепляющего эффекта.

Покупать светодиодные приборы лучше у надежного поставщика, который имеет только положительные отзывы клиентов. Для многих жителей Москвы, а также ее округи — это компания «ORION Light Systems». Пользуются товарами названной фирмы и жители иных районов, поскольку она работает по всем российским регионам. Как осуществляется процесс покупки или доставки узнать подробнее можно на http://orionls.ru.

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