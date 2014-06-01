polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Кому доверить профессиональную мойку фасадов?

      • Кому доверить профессиональную мойку фасадов?

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 12:51
      (голосов: 0)

      Многократные попытки отмыть фасад самостоятельными усилиями нередко заканчиваются неудачей. Чтобы получить качественный результат, желательно воспользоваться профессиональной помощью.

      Великолепно подготовленная мойка?фасада с привлечением метода промышленного альпинизма предлагается известной компанией «АльПрофГрупп».

      Ассортимент услуг в сфере мойки фасадов

      Профессиональная чистка относится в категорию востребованных клининговых услуг и способствует обеспечению благоприятного визуального восприятия зданий. Посредством регулярных очистных мероприятий можно нейтрализовать все риски, связанные с преждевременным ремонтом.

      Зачастую внешняя поверхность фасада накапливает атмосферные осадки и микроорганизмы, способствующие разрушению и возникновению мелких дефектов. Презентабельное и ухоженное внешнее убранство фасада – это его визитная карточка, которая значительно выделяет его на фоне урбанистической массы построек.

      Все операции по чистке фасадов выполняются усилиями промышленных альпинистов, в арсенале которых присутствует весь необходимый инструментарий и оборудование.

      Эксклюзивные услуги мойки фасадов альпинистами пользуются значительным спросом со стороны владельцев бизнес-центров, административных зданий, а также торгово-развлекательных центров и спортивных объектов.

      Специфика выполнения очистных операций

      Сезонная мойка осуществляется с применением инновационных технологий очистки, которые выбираются на основе ключевых факторов, представленных:

      • характером загрязнения фасада;
      • материалами фасадной отделки;
      • конструктивными характеристиками здания.

      Цена услуг зависит от количества задействованных чистящих средств, трудовых затрат альпинистов, а также сложности здания. Особенную актуальность приобретает опция чистки фасадов после выполнения строительных работ на определенном объекте. Послестроительную чистку проводят в оперативном порядке с использованием особых чистящих реагентов.

      Мойка фасада является экономически выгодным мероприятием для заказчика. Благодаря использованию профессиональной помощи квалифицированных специалистов своего дела клиент может получить в качестве результата фасад, который сияет чистотой.



      Загрузка...
      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь