Кому доверить профессиональную мойку фасадов?

Многократные попытки отмыть фасад самостоятельными усилиями нередко заканчиваются неудачей. Чтобы получить качественный результат, желательно воспользоваться профессиональной помощью.

Великолепно подготовленная мойка?фасада с привлечением метода промышленного альпинизма предлагается известной компанией «АльПрофГрупп».

Ассортимент услуг в сфере мойки фасадов

Профессиональная чистка относится в категорию востребованных клининговых услуг и способствует обеспечению благоприятного визуального восприятия зданий. Посредством регулярных очистных мероприятий можно нейтрализовать все риски, связанные с преждевременным ремонтом.

Зачастую внешняя поверхность фасада накапливает атмосферные осадки и микроорганизмы, способствующие разрушению и возникновению мелких дефектов. Презентабельное и ухоженное внешнее убранство фасада – это его визитная карточка, которая значительно выделяет его на фоне урбанистической массы построек.

Все операции по чистке фасадов выполняются усилиями промышленных альпинистов, в арсенале которых присутствует весь необходимый инструментарий и оборудование.

Эксклюзивные услуги мойки фасадов альпинистами пользуются значительным спросом со стороны владельцев бизнес-центров, административных зданий, а также торгово-развлекательных центров и спортивных объектов.

Специфика выполнения очистных операций

Сезонная мойка осуществляется с применением инновационных технологий очистки, которые выбираются на основе ключевых факторов, представленных:

характером загрязнения фасада;

материалами фасадной отделки;

конструктивными характеристиками здания.

Цена услуг зависит от количества задействованных чистящих средств, трудовых затрат альпинистов, а также сложности здания. Особенную актуальность приобретает опция чистки фасадов после выполнения строительных работ на определенном объекте. Послестроительную чистку проводят в оперативном порядке с использованием особых чистящих реагентов.

Мойка фасада является экономически выгодным мероприятием для заказчика. Благодаря использованию профессиональной помощи квалифицированных специалистов своего дела клиент может получить в качестве результата фасад, который сияет чистотой.

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