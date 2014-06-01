Выбираем адвоката

Каждый соотечественник имеет право на защиту в суде. Для этих целей необходима помощь квалифицированного юриста. Ознакомиться с перечнем услуг, оказываемых квалифицированными юристами, можно пройдя по этой ссылке https://www.criminaldefend.ru.

Это официальный сайт группы московских адвокатов, которые, благодаря внушительному опыту, смогли помочь многим людям. Но, наряду с платными адвокатами, человеку может быть предоставлен социальный адвокат по уголовным делам. Вопрос: зачем обращаться к платным юристам, если есть юристы, оказывающие те же самые услуги, но бесплатно?

Причины для обращения к платным адвокатам

Бесплатный сыр в мышеловке. Кто бы что не говорил, но сегодня нет юристов, которые работают бесплатно. Так называемый «бесплатный» адвокат по уголовным делам — это юрист по назначению, услуги которого платные. Проще говоря, услуги изначально считаются бесплатными, но после вынесения приговора, государство перечисляет юристу деньги. Собственно, эти средства государство взыскивает с клиента «бесплатного» адвоката.

«Бесплатный» адвокат заинтересован в продолжительной процедуре, так как в заявлении о получении средств, он укажет то, сколько времени заняла работа. И уже в соответствии с этим заявлением с осужденного будут взыскиваться деньги.

«Бесплатные» адвокаты не заинтересованы в решении ваших проблем. В работе юриста по назначению изначально отсутствует стимул для приложения усилий, так как вознаграждение, так или иначе, будет получено. Для сравнения, московские адвокаты по уголовным делам, работающие за вознаграждение, заинтересованы в благоприятном судебном решении, а потому приложат максимальные усилия для того, чтобы отработать ваши деньги.

Дискомфорт от чувства долга. Сотрудничая с «бесплатным» адвокатом, люди ощущают неудобство из-за того, что им делают одолжение. Для сравнения, юрист, работающий за вознаграждение, наоборот старается создать для клиента атмосферу комфорта и таким образом расположить его к эффективному сотрудничеству.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.