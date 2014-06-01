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      • Выбираем адвоката

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 22:36
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      Каждый соотечественник имеет право на защиту в суде. Для этих целей необходима помощь квалифицированного юриста. Ознакомиться с перечнем услуг, оказываемых квалифицированными юристами, можно пройдя по этой ссылке https://www.criminaldefend.ru.

      Это официальный сайт группы московских адвокатов, которые, благодаря внушительному опыту, смогли помочь многим людям. Но, наряду с платными адвокатами, человеку может быть предоставлен социальный адвокат по уголовным делам. Вопрос: зачем обращаться к платным юристам, если есть юристы, оказывающие те же самые услуги, но бесплатно?

      Причины для обращения к платным адвокатам

      • Бесплатный сыр в мышеловке. Кто бы что не говорил, но сегодня нет юристов, которые работают бесплатно. Так называемый «бесплатный» адвокат по уголовным делам — это юрист по назначению, услуги которого платные. Проще говоря, услуги изначально считаются бесплатными, но после вынесения приговора, государство перечисляет юристу деньги. Собственно, эти средства государство взыскивает с клиента «бесплатного» адвоката.
      • «Бесплатный» адвокат заинтересован в продолжительной процедуре, так как в заявлении о получении средств, он укажет то, сколько времени заняла работа. И уже в соответствии с этим заявлением с осужденного будут взыскиваться деньги.
      • «Бесплатные» адвокаты не заинтересованы в решении ваших проблем. В работе юриста по назначению изначально отсутствует стимул для приложения усилий, так как вознаграждение, так или иначе, будет получено. Для сравнения, московские адвокаты по уголовным делам, работающие за вознаграждение, заинтересованы в благоприятном судебном решении, а потому приложат максимальные усилия для того, чтобы отработать ваши деньги.
      • Дискомфорт от чувства долга. Сотрудничая с «бесплатным» адвокатом, люди ощущают неудобство из-за того, что им делают одолжение. Для сравнения, юрист, работающий за вознаграждение, наоборот старается создать для клиента атмосферу комфорта и таким образом расположить его к эффективному сотрудничеству.


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