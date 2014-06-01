Стеллажи металлические: сфера применения, где приобрести

Многие производства, складские комплексы оснащены прочными и надежными металлическими конструкциями, называемыми стеллажами. Владельцы частных домов, гаражей также оборудуют помещения стеллажами, чтобы освободить место, и разложить необходимые вещи.

В гаражах или дополнительных пристройках, как обычно не всегда много места, приходиться экономить пространство, к тому же необходимо, чтобы все предметы были разложены аккуратно. В этой ситуации выручают стеллажи для дома. Покупатели стараются заказать металлические конструкции. Они отличаются прочностью, надежностью, долговечностью.

Где используются стеллажи

Сфера применения металлических стеллажей довольно обширная. Без них не обойдется ни один складской комплекс. Установка конструкций является оптимальным решением для магазинов. Увидеть конструкции можно на торговых площадях супермаркетов. Конструкции способны выдерживать большой вес. Со временем эксплуатации они не теряют внешних качеств.

Поэтому стеллажи складские металлические сборные востребованы повсеместно. Состоит стеллаж из опор и направляющих, полок и балок. Производители изделий предлагают огромное количество разных конструкций. С выбором стеллажа проблем не возникнет.

Где заказать качественные конструкции?

Украинский производитель компания "stm-industry" предлагает архивные, паллетные, грузовые конструкции. С помощью надежных изделий можно решить производственные вопросы по обустройству территорий. Компания занимается производство стеллажной продукции длительное время.

Накопленный опыт позволяет выполнять проекты любой сложности. Ознакомиться с продукцией, а также ее заказать предлагаем на этом сайте stm-industry.com.ua. Специалисты проконсультируют по вопросу и помогут с выбором.

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