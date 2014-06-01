Заказываем наклейки и объемные эмблемы

На рынке сегодня работает огромное количество производителей, поставщиков. Выделиться среди других, показать индивидуальность, продемонстрировать свою деятельность позволяют логотипы. Сегодня каждый может наклейки заказать или логотипы в специализированных компаниях.

Как создается наклейка

Технология изготовления наклеек неизменна. Заливка полимерной смолой делает продукт внешне привлекательным. Обычная наклейка без пленки со временем теряет внешний вид, выгорает, исстирается печать. Защитить изображение, продлить срок службы наклейки позволяет специальная заливка. Но, кроме этого нужна качественная краска, которая будет устойчивой, и не бояться влаги.

Заказывая объемные эмблемы у специалистов можно обратить внимание на строение шильдика. Его построение несложное, но по техническим характеристикам оно намного превосходить обычные виниловые наклейки. При использовании данного решения применяются три слоя.

Первый, это клей, именно с помощью него приклеивается продукт к разным поверхностям. Существуют быстросъемные, перманентные и супер- составы. В зависимости от поверхности куда будет приклеена наклейка, использует определенная клеевая основа.

Второй слой представлен пленкой для печати. Изображение наносится на этот слой. Печать может быть также разной, все зависит функционального назначения наклейки. Первый и второй слои, это одно целое, и для создания этих слоев используются пленки самых разных производителей.

Третий, завершающий слой представлен в виде полиуретановой смолы. Материал используется для заливки объемных наклеек. Этот слой защищает изделий от внешних факторов и продлевает его срок эксплуатации. Предлагаем заказать объемные наклейки и логотипы в компании fillfine.ru. Высокий уровень автоматизации способствует производству качественной продукции.

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