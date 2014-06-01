Выбираем услуги таможенного представителя

За последнее время привычным делом среди бизнесменов являются внешнеэкономические сделки, которые за последнее десятилетие стали привычным образом. Некоторые компании работают на экспорт, некоторые на импорт, но и в том и другом случае необходимо соблюдение ряда требований, которые предъявляются таможенным контролем, при пересечении товаров через границу. Данные правила установлены не нормами отечественного законодательства, но и международными правилами. Особого внимания требуют документы, при оформлении которых предъявляются особые правила перевозки товара. Но далеко не все владельцы компаний знают об особенностях заполнения таких документах, правилах регистрации в специальном реестре и других важных нюансах. Именно поэтому крайне важно заручиться поддержкой опытного профессионала, умеющего решить любые возникающие вопросы на пути.

Свои услуги предлагает брокер таможенный , который сможет подобрать оптимальную схему оформления товаров, позволяя сэкономить время и средства при доставке грузов. Специалист окажет помощь по таможенному оформлению, гарантируя решение вопроса на любом этапе. Воспользоваться услугами специалиста сможет тот, кто не хочет разбираться в работе таможенных органов, сталкиваясь с рядом возникающих вопросов, перепоручив решение вопроса в грамотные и профессиональные руки.





Доверить оформление товара, перемещаемого за пределы границы, можно таможня брокер , который берет на себя решение любых сопутствующих операций.

Воспользовавшись услугами брокера, клиент может рассчитывать на такой перечень услуг:

помощь в заключении контрактов с поставщиками;

помощь в составлении технического описания;

организация перевозки груза на таможенный пост;

помощь в оформлении разрешительных документов;

досмотр груза;

представление интересов заказчика в таможенных органах;

гарантии соблюдения оговоренных сроков;

страховка товара.

Воспользовавшись услугами компании broker.iskema.com, клиент имеет возможность выбрать помощь при транспортировке груза, перепоручив весь комплекс процедур на плечи опытных профессионалов, знающих тонкости этого дела.

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