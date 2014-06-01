Вам нужна климатическая техника?

Кондиционер уже давно стал нашим верным помощником. Он действительно выручает каждого, когда на улице слишком жарко, а в холодные деньки гарантирует повышение температуры в комнате.

Современный рынок предлагает такое климатическое оборудование в немалом ассортименте. Следовательно, с покупкой проблем не возникнет. Заказ вы сможете сделать online, для этого необходимо перейти на сайт https://ramklimat.com/ и выбрать подходящую модель.

Однако важно не только найти отличный вариант для себя, но и правильно выполнить монтажные работы. А вот за них лучше самому не браться. Доверьте такую работу профессионалам с огромным опытом. Для них установка кондиционера раменское является чем-то привычным.

Предположим, что вы выбрали качественную сплит-систему. Что входит в ее стандартное подключение? Специалист, имеющий немалый опыт, выезжает к клиенту. Климатическая техника распаковывается, визуально проверяется, чтобы не было повреждений механического плана.

Эксперт пробурит 1 отверстие в наружной стене помещения. Это необходимо для соединительного комплекта. Он свяжет наружные блоки с внутренним. Обязательным моментом является прокладко фреоновой трассы, ее длина может составлять 5 м. Аккуратно подключается внутренний блок к точке электросети, максимальное расстояние до розетки составляет 150 см.

Огромную роль играет сервисное обслуживание кондиционеров раменское. Стандартный набор действий предполагает проверку креплений блоков. Если выявлены дефекты, то их сразу же устраняют. Специалист обязательно протестирует работу климатической техники в каждом из доступных режимов. Проверяется и то, правильно ли работает пульт ДУ.

Представитель специализированной компании очистит входные/выходные жалюзи внутреннего блока. Чистится корпус последнего, а также передняя панель. Важно проверить, чтобы дренажная система была исправной. Обнаруженные проблемы максимально быстро устраняются.

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