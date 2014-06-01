Вас интересует качественная кровля?

Качественная кровля в Алматы является мечтой всех граждан, у которых есть свои дома. Вот и пытаются они отыскать отличные варианты. И на первое место среди всех них стоит поставить те, для которых требуется металлочерепица.

Готовая продукция гарантирует отличную защиту дома от неблагоприятного воздействия извне. В список обязательно стоит занести сильный ветер и осадки, крайне низкую/высокую температуру. Подобный материал просто идеален, если нужно создать конструкцию крыши и степень сложности не играет тут особой роли. Выполнить резку не составит труда, а вес не превышает 6 кг.

Вот и получается, что кровля из металлочерепицы является просто замечательным вариантом. Стоимость монтажных работ оправдывает средства, которые были потрачены. Сам материал выделяется прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Например, стоит обратить внимание на огнеупорность и отличную влагостойкость, на сопротивляемость УФ-лучам и повреждениям. Огромную роль играет защитное покрытие, в котором содержится цинк.

Монтаж металлочерепицы не стоит огромных денег ввиду легкости самого материала. Цена может быть разной, тут все зависит от вида кровли. Она бывает двускатной или односкатной, вальмовой или шатровой. При выполнении монтажных работ специалистами производится резка листов. Лишь одного из них не хватает для полного покрытия крыши. Толщина не превышает 0,55 мм при длине до 8 м.

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В случае с металлочерепицей материал оснащается защитным слоем (торец, нижняя и верхняя часть). Чтобы уменьшить размер изделия, необходимо воспользоваться измерительным инструментом. Также потребуются ножницы по металлу и разметочный карандаш.

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