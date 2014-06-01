Основные риски, связанные с работой недобросовестных контрагентов

Согласно российскому законодательству, каждая организация вправе самостоятельно выбирать себе деловых партнеров. Это существенный плюс, но в то же время и большая ответственность, поскольку налоговые органы могут признать проведенную сделку попыткой получения обоснованной выгоды. Кроме того, работа с контрагентами неизбежно связана с определенными рисками.

Чтобы избежать негативных последствий заключения сделок с недобросовестным партнером, важно провести его проверку. Самый простой способ это сделать – воспользоваться специализированными ресурсами, например, https://www.1cont.ru/contragent, где можно получить досье на потенциального партнера за пару кликов.

Какие же риски могут быть связаны с работой ненадежных контрагентов? Прежде всего, компания-партнер может заниматься явным мошенничеством: нарушать сроки поставки, сорвав вашу сделку, предоставить товар более низкого качества, чем было обозначено в договоре, обмануть по цене и объему закупки. Очень часто поставщики-мошенники занимаются хищением денежных средств: получают авансовый платеж и исчезают с горизонтов, не выполнив свои обязательства.

Кроме того, существует и налоговый риск. Сотрудничество с компанией-однодневкой может рассматриваться налоговыми инстанциями как попытка получения необоснованной прибыли. Из-за этого вашей компании откажут в получении налогового вычета по НДС. Кроме того, могут быть выставлены штрафные санкции.

Чтобы снизить риск, важно провести проверку. Обращайте внимание на адрес компании. Если контрагент не находится по нему, то это чаще всего говорит о том, что компания является однодневкой. Если у партнера нет данных по оплате аренды офиса, склада и иных необходимых для ведения хозяйственной деятельности платежей, то это повод усомниться в его добросовестности.

На какие еще моменты следует обращать внимание при проведении проверки? Данные картотеки арбитражных дел позволяют определить, не принимает ли участие ваш деловой партнер в судебных тяжбах или иных разбирательствах. Важны сведения Реестра недобросовестных поставщиков, они помогут определить, не относится ли контрагент к числу таковых. Ведение определенного вида деятельности предполагает наличие лицензии. У делового партнера она обязательно должна быть актуальной и распространяться на все те товары, которые он предлагает к реализации.

Получение информации при помощи специализированных онлайн-сервисов позволит обезопасить свой бизнес от мошеннических действий неблагонадежных компаний. Кроме того, ресурсы удобны и тем, что предлагают интегрированную информацию из различных источников, поэтому вам не придется заниматься ее сбором самостоятельно.

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