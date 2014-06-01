Покупаем запчасти для автомобилей ВАЗ

Личный автотранспорт сегодня уже не является роскошью. Кто-то покупает машину, чтобы сэкономить время, уходящее на поездки на работу и обратно. А для других 4-колесный друг – это единственный способ заработать деньги. Вот почему мы стараемся, откладываем средства и даже порой оформляем кредит, чтобы получить заветное ТС.

Конечно, иномарки весьма популярны, их можно увидеть на отечественных дорогах в немалом количестве. Однако есть и те граждане РФ, которые тратят деньги на отечественные разработки. И подобные автомобили не могут служить нам вечно, спустя некоторое время возникнет необходимость в покупке новых запчастей.

К счастью, с этим проблем не возникает. Заказ можно сделать на сайте kppcenter.ru. Тут помимо запчастей для различных моделей ВАЗ предложено еще и большое количество аксессуаров. Следовательно, каждый автовладелец найдет для себя что-то подходящее.

Перейдя по ссылке, что указана выше, можно заказать КПП :: НИВА :: цена на такой элемент не слишком высока и доступна тем, кто приобрел отечественное авто. Этот агрегат может выйти из строя, причем это происходит быстрее, если не придерживаться определенных условий эксплуатации.

Каждый интернет-пользователь, который купил автомобиль, имеет возможность заказать online коробку передач. Эти агрегаты не предлагаются по заоблачным ценам, что очень радует владельцев машин. Без особых проблем удастся приобрести кпп на ваз 2123, к примеру. Вам предлагается стандартная 5-ступенчатая «коробка» в сборе с картером сцепления. Данный агрегат весит 29 кг. У разных передач различное передаточное число. Например, 3,67 у 1-й и 0,82 у 5-й.

Оплатить заказ вы сможете прямо на карту «Сбербанка». Сервис «Сбербанк Online» поможет в этом. Реквизиты для оплаты клиентам нередко присылают на e-mail. Альтернативный вариант – это наложенный платеж.

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