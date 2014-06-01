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      • Маркеры для письма и рисования: от офисных до промышленных

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 12:56
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      Маркером называют простое приспособление, представляющее собой резервуар со стекающей к наконечнику краской. Используют маркер для рисования и письма на поверхностях, где не оставляют след карандаши и ручки. Таких поверхностей хватает: это стекло и дерево, металл и бетон, пластик, резина, ткань и т. д. Соответственно, выпускается и достаточно много разновидностей маркеров. Чем они отличаются друг от друга?

      1. Тип чернил

      В качестве основы для чернил чаще всего используют спирт, воду, акриловые красители, лаки. Поэтому маркеры могут быть прозрачными и непрозрачными, стираемыми и перманентными, стойкими к воздействию влаги и размываемыми, смешиваемыми и не допускающими смешивания цветов.

      • Высокую контрастность и отличную сохранность рисункам обеспечивают маркеры на спиртовой основе, стереть которые можно только при помощи растворителя или спиртового раствора.
      • Водные маркеры отличаются отсутствием резкого запаха и не высыхают даже при надолго снятом колпачке. Часто используются для выделения текста.
      • Непрозрачные акриловые маркеры незаменимы для граффити. Они отличаются высокой укрывистостью, позволяют смешивать цвета и достаточно быстро сохнут на поверхности.
      • В промышленности и строительстве используют свето- и водостойкие лаковые маркеры с помповой системой подачи чернил. Ими рисуют даже на жирной, грязной или пыльной поверхности. Созданная с их помощью маркировка не боится агрессивных внешних воздействий.

      2. Форма и диаметр пишущего узла

      Наконечник маркера может быть круглым, квадратным, скошенным и гибким, по функционалу сходным с кистью или пером.

      • Наиболее распространены круглые наконечники, оставляющие четкий, ровный след.
      • Скошенными бывают наконечники промышленных маркеров и текстовыделителей, позволяющие сформировать широкую линию.
      • Квадратными пишущими узлами оснащают каллиграфические маркеры. Они позволяют менять толщину линии в процессе работы.
      • Инновационные перезаряжаемые маркеры хамелеон оснащаются сменными наконечниками-перьями. Они предназначены для создания градиентов, размытий, 3D-эффектов.

      Область применения маркеров с тонкими наконечниками 0,4–2 мм — прорисовка мелких деталей, чертежи, маркировка фотопленки. Тонкий пишущий узел 4–10 мм универсален. Маркеры с наконечником свыше 10 мм используют в промышленности, строительстве, ими же маркируют грузы.

      Офисные и промышленные маркеры не отличаются разнообразием цветов, а художественные представлены более широкой цветовой палитрой, позволяющей создавать настоящие шедевры.



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