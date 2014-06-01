Займитесь боксом

Если перед молодым человеком появляется вопрос как укрепить себя морально и физически, то решить его можно путем приобщения к контактному виду спорта. Наиболее популярным в этом плане считается бокс, известный с давних пор. Современные активные люди, регулярно занимающиеся боксом уверенны в себе и легко переносят стрессовые ситуации, к тому же они имеют более здоровое сердце, а также дыхательную систему. Следует учитывать и тот факт, что бокс делает тело более мускулистым, что особенно привлекает молодых людей.

Если нет медицинских противопоказаний, то начинать увлечение боксом следует с поиска обучающего клуба, где проинформируют о правилах этого вида спорта, и расскажут какой должна быть экипировка. Так для занятий будут необходимы боксерки - особая обувь с антискользящей подошвой рассчитанной для боев на ринговых покрытиях. Примером таковых может быть надежно фиксирующая голень модель Box Hog 3 от Adidas, которая сделана из дышащего материала. Безусловно потребуется и спортивная форма, являющая собой комплект майки с трусами. Лучше если они будут из полиэстеровой ткани, которая не теряет своих качеств после многочисленных стирок.

Поскольку бокс предусматривает нанесении многочисленных ударов приличной силы, то настойчиво тренироваться или участвовать в самих боях можно только с использованием специального инвентаря. Это перчатки боксерские и защитный шлем. Что касается первых, то к их приобретению надо подойти с учетом: вашего размера руки, формата использования, износостойкости материала, вида наполнителя. Следует так же учесть, что вес перчаток, должен соответствовать весу боксера. При подборе защитного шлема особое внимание надо обратить на варианты, не уменьшающие зону видимости.

Покупать экипировку для серьезного увлечения боксом лучше в специализированном супермаркете «BOX plus». В нем продукция только гарантированного качества от производителей с мировыми именами. Тем более что это можно сделать совершенно беспроблемно посредством использования https://box-plus.com. Через это электронное представительство можно приобрести для тренировок и такие приспособления как боксерские груши или мешки, а также уникальные тренажеры типа TITLE Rapid Bar.

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