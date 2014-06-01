Выбираем услуги по хранению вещей

Многие из нас на протяжении всей жизни совершают обдуманные, а может, и необдуманные покупки, которые с временем представляют собой ненужные вещи, но расстаться с ними бывает непросто. Домашние площади не позволяют хранить все в одном месте, ведь таким образом жилое помещение может превратиться в захламленное помещение. В жилых квартирах не предусмотрено такое количество помещений, предназначенных для хранения вещей, поэтому многие стараются избавиться от ненужных вещей. НО какие бы старания не были, всегда остается достаточно большое количество вещей, с которыми расстаться сложно, но и хранить их негде. И как быть в такой ситуации?

Отличным решением может стать временное хранение вещей в Москве, позволяя клиенту воспользоваться теми площадями, в которых он нуждается. В пользование клиенту предоставляется чистое, удобное, оснащенное помещение, позволяя в нем разместить вещи.

Что предлагается пользователям

Частные клиенты могут арендовать бокс, и освободить балкон, шкафы, от тех вещей, в которых он не нуждается, позволяя сделать пространство свободнее и просторнее. Благодаря созданным комфортным условиям, гарантируется полная сохранность имущества. Воспользоваться арендованным складом можно в любое время суток, гарантируя круглосуточную доступность. На складе имеется установленный температурный режим, что гарантирует сохранность вещей в первоначальном виде.

Воспользовавшись услугами хранения, пользователь может рассчитывать на такие преимущества:

благодаря круглосуточной системе охраны и наличию видеонаблюдения обеспечивается полная сохранность;

созданы оптимальные климатические условия;

круглосуточная доступность;

ключи от бокса находятся только у владельца.

Сегодня достаточно большое количеств пользователей смогли оценить преимущества применения боксов, благодаря чему удается освободить дома площади, создавая комфортные условия для проживания.

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