Хотите найти работу?

Приходит время, когда мы начинаем искать для себя работу. У каждого свои предпочтения, возможности и желания. В поиска места, где можно было бы трудоустроиться, мы обращаемся к своим родственникам и друзьям, всегда есть вероятность, что они знают, какие работодатели заинтересованы в новых сотрудниках.

Однако искать интересные варианты вы можете и сами. Что для этого нужно? Не так уж и много – всего лишь перейти в раздел https://rus-doska.com/search/rabota/. Здесь собрано немало вакансий, которые точно должны вас заинтересовать. Просто ознакомьтесь с предлагаемыми вариантами, чтобы сделать выбор в пользу того, который заинтересует больше всего.

Конечно, с трудоустройством не всегда легко, часто возникают определенные трудности. Вот почему стоит узнать мнение экспертов.

Правильно составляйте резюме

В своем резюме постарайтесь четко обозначить должность, которую хотели бы получить. Работодатель попросту не будет рассматривать вас, если напишите «возьмите меня хоть кем-нибудь». Важно понять, что же вам по душе.

Рекомендуем не оставлять в своем резюме ссылки, которые ведут на социальные сети. Высока вероятность, что работодатель там найдет компромат. Сам документ не должен быть огромным, просто перечислите свои способности, навыки. Идеальный вариант – это когда хватает всего 1 листа.

Сезонность играет роль?

Возможно, вы этого и не знали, но летом трудоустроиться довольно трудно. Количество вакансий, которые в эти дни публикуются работодателями, значительно сокращается. Хотя есть соискатели, для которых летние дни – это отличное время для поиска работы! Речь идет о педагогах, о специалистах в сфере с/х или туризма.

Именно в этот сезон количество соискателей значительно сокращается. В сравнении с зимой показатель снижается почти на четверть! А если будет меньше конкурентов, то будет больше шансов на трудоустройство.

Знайте себе цену!

Как понять, сколько вы стоите как специалист на современном рынке труда? В этом как раз и помогают сайты по поиску работы. Так вы сможете узнать, какова средняя з/п. Новичкам специалисты предлагают планку немного снизить.

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