Учимся в Канаде после школы

Когда школьные годы остаются позади, нам приходится задуматься о том, в каком направлении двигаться дальше. Никто не мешает вам остаться в своей стране и получить в/о, однако есть и альтернативные варианты.

Например, многим нравится такой вариант, как образование в Канаде после школы. А почему бы и нет? Заокеанское в/о набирает популярность, причем речь идет не только о Соединенных Штатах. Конечно, в «стране кленового листа» немного холоднее, однако уровень жизни здесь высок, учебных заведений, которые помогут получить качественное в/о, действительно много.

Канадские университеты – это отличный выбор!

Местные университеты могут предложить в/о в Канаде, которое предполагает, что вы получите ученую степень. В подобных учебных заведениях предлагаются профессиональные, а также академические программы. В данном случае вы получаете образование научного характера, где довольно много теории.

Закончив канадский университет, вы можете стать доктором наук либо магистром, бакалавров – выбор должен сделать каждый учащийся. Обратим внимание на популярность профессиональных программ (среди них особенно выделяется медицинская). Они задержат вас почти на 4 года. Есть такие университеты, где вы смогли бы пройти программу МВА. Это позволит получить степень магистра, который разбирается в деловом администрировании.

Учебный процесс длится как минимум 3 года, а вот стоимость высшего образования в канадских университетах составляет не менее 20 тыс. долларов в год. Конечно, не американских, а местных, но все равно сумма немаленькая. И здесь к каждому абитуриенту предъявляются довольно высокие требования, как и к знанию языка.

Главная специфичность учебного процесса в том, что вас ждет немалое количество теории. Что же касается возможности получить студенческую визу, то она средняя. Отметим, что учащимся предлагаются исследовательские научные программы, а само полученное образование является престижным. Студенческая жизнь богатая и интересная, проводится немало мероприятий, помимо этого есть разные секции и кружки.

У вас будет отличная возможность получить международный опыт по разным программам.

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