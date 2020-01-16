Управляйте бизнесом с помощью ITSM-системы

Существует много инструментов, помогающих управлять бизнесом. Автоматизация процессов позволяет добиваться эффективного решения поставленных задач. ITSM-система представляет собой абсолютно новый сервис, позволяющий бизнесу эффективно решать проблемы. Системы предлагаются поставщиками услуг, для которых качество превыше всего.

Как работают новые технологии ITSM

Системы ITSM рекомендуют сосредоточиться прежде всего на клиентах, его потребностях, на услугах, которые предложены, а не на самих технологиях. В этом то отличие современных сервисов от классических услуг. Причем современный подход к предоставлению услуг будет отличаться качеством. ИТ отделы в свою очередь направят работы на измерение и улучшения качества предоставляемых услуг.

Одним из важных принципов нового подхода для решения задач бизнеса является системность. Обязательно будет отслеживаться взаимосвязь и координация между службами управления и процессами, отвечающими за решение конкурентных задач. На всех этапах система будет давать практически рекомендации для улучшения работы. К основным преимуществам использования новых технологий является:

сервисный процессный подход к организации работы ИТ отдела;

возможность получать рекомендации на всех этапах работы подразделения;

определение ключевых показателей эффективности;

повышать прозрачность ИТ для бизнеса;

развитие новых конкурентных преимущества компаний.

Не все предприятия готовы сразу же перейти на использование новых систем. К современным методам управления руководители предприятий присматриваются, не всегда понимают их назначение. Внедрение может происходить относительно долго, если руководство будет бояться перемен. Новая система позволит спрогнозировать инвестирование в развитие современных информационных технологии, как в серьезную помощь для бизнеса. Уже не будет непонятных вложений в ИТ, все четко и прозрачно.

С чего начинается внедрение?

Прежде всего следует начинать с определения требования бизнеса, анализа состояния дел в ИТ отделах. Для этого можно использовать старые методы или же составить опросные листы. Это позволит провести полную деструктурированость работы подразделения, выявить внутренние зависимости, связи. На основании полученных данных проектируется конкретный процесс. Он в свою очередь позволит удовлетворить потребности бизнес-отделов.

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