Покупаем форму для карате

Занятие любым видом спорта начинается с приобретения необходимых аксессуаров, а также формы для тренировок. Карате не является исключением. Правила, необходимые для этого вида борьбы, разработаны много лет назад и являются неизменными. Воспользовавшись интернет-ресурсом https://smai.com.ua/%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE можно подобрать кимоно для всех разновидностей этого спортивного занятия. Кроме того, в каталоге предложен обширный ассортимент инвентаря и дополнительного снаряжения. Капы, лапы и ракетки, а также перчатки для карате, тренировочные шлемы, защитные приспособления для груди голени и паха – это не весь перечень доступной продукции, предлагаемой в онлайн-магазине «СМАИ».

Цветовые предпочтения в выборе кимоно

Стоит отметить, что традиционным цветом одежды для карате является - белый. Но есть кимоно черного цвета и других цветовых гамм. Не все цвета одежды приемлемы на официальных соревнованиях. Кроме белого, могут быть использованы атрибуты светло-серого, пепельного и песочного оттенков, так как они являются близкими к традиционным видам спортивной одежды. Черная форма разрешена только мастерам, которые уже имеют какой-либо ранг и достигли определенного мастерства в боевых искусствах.

Особенности хлопковых тканей и их недостатки

Материал изготовления также влияет на качество кимоно. Натуральный хлопок – это одна из самых востребованных тканей, применяемой для его изготовления. Одежда должна пропускать воздух и влагу, быть комфортной и ноской, легко стираться и сохранять первоначальный вид после большого количества стирок. В виду того, что хлопок подвержен усадке, кимоно из него следует подбирать свободно.

Плетение ткани для кимоно и ее состав

Современные технологии позволяют использовать материалы из натурального сырья с добавлением различных синтетических веществ: полиэстера, синтетики и других подобных материалов. Подобный подход позволяет использовать кимоно более долгий срок, так как добавки делают форму более прочной и презентабельной. Кроме цвета и качества материала, при выборе кимоно уделяют внимание фактуре ткани. Она может иметь гладкую поверхность либо отличатся особым рифленым плетением.

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