Концепция BIM (Building Information Modeling)

Статья подготовлена специалистами по проектированию зданий компании «Абсолют проект».
BIM или информационное моделирование зданий – это новый подход к проектированию зданий, который, в отличие от традиционных технологий CADD (автоматизированного проектирования и черчения), помимо графических объектов, позволяет манипулировать данными или связанной, широкой и разнообразной информацией. BIM позволяет автоматически генерировать информационные панели, отчеты, формы заказов, сотрудничать со структурным анализом, детализировать, управлять приложениями и моделировать производительность, отслеживать здания во время работы и многое другое. Преобразует архитектурное представление, заменяя чертежи трехмерными виртуальными моделями здания.
Концепция BIM возникла как необходимость улучшить способ проектирования, строительства и эксплуатации зданий. К основным проблемам, которые решает эта концепция, относятся: сокращение времени проектирования, устранение необходимости в перепроектировании, улучшение координации между дисциплинами, возможность изучения и моделирования внутри модели с целью выявления недорогих проблем проектирования, повышения качества и уровня проектирования.
Основным преимуществом информационной модели здания (BIM) является повышение уровня координации и сотрудничества между членами всех команд, участвующих в проекте (архитекторы, специализированные инженеры, производители, исполнители, бенефициары) на протяжении всей его продолжительности (концепция, технический проект, детали исполнения, изготовление, строительство, обслуживание). Координация и сотрудничество относятся как к уровню общения между людьми, так и к обмену данными между специализированными программами, которые они используют. Короче говоря, концепция BIM может быть определена двумя ключевыми словами: совместная работа и совместимость.
Функциональная совместимость обеспечивается проприетарными форматами при работе с набором приложений, принадлежащих одному и тому же производителю программного обеспечения или стандартизированных нейтральных форматов, при работе с приложениями разных производителей программного обеспечения.
Самые популярные форматы: DXF, IGES, SAT, IFC, STEP, CIS / 2.
Основные особенности приложений BIM:
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