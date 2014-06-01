Концепция BIM (Building Information Modeling)

Статья подготовлена специалистами по проектированию зданий компании «Абсолют проект».









BIM или информационное моделирование зданий – это новый подход к проектированию зданий, который, в отличие от традиционных технологий CADD (автоматизированного проектирования и черчения), помимо графических объектов, позволяет манипулировать данными или связанной, широкой и разнообразной информацией. BIM позволяет автоматически генерировать информационные панели, отчеты, формы заказов, сотрудничать со структурным анализом, детализировать, управлять приложениями и моделировать производительность, отслеживать здания во время работы и многое другое. Преобразует архитектурное представление, заменяя чертежи трехмерными виртуальными моделями здания.



Концепция BIM возникла как необходимость улучшить способ проектирования, строительства и эксплуатации зданий. К основным проблемам, которые решает эта концепция, относятся: сокращение времени проектирования, устранение необходимости в перепроектировании, улучшение координации между дисциплинами, возможность изучения и моделирования внутри модели с целью выявления недорогих проблем проектирования, повышения качества и уровня проектирования.



Основным преимуществом информационной модели здания (BIM) является повышение уровня координации и сотрудничества между членами всех команд, участвующих в проекте (архитекторы, специализированные инженеры, производители, исполнители, бенефициары) на протяжении всей его продолжительности (концепция, технический проект, детали исполнения, изготовление, строительство, обслуживание). Координация и сотрудничество относятся как к уровню общения между людьми, так и к обмену данными между специализированными программами, которые они используют. Короче говоря, концепция BIM может быть определена двумя ключевыми словами: совместная работа и совместимость.



Функциональная совместимость обеспечивается проприетарными форматами при работе с набором приложений, принадлежащих одному и тому же производителю программного обеспечения или стандартизированных нейтральных форматов, при работе с приложениями разных производителей программного обеспечения.

Самые популярные форматы: DXF, IGES, SAT, IFC, STEP, CIS / 2.

Основные особенности приложений BIM:

Работа в 3D и 2D пространствах одновременно, с одинаковыми инструментами;

Высокопроизводительные инструменты параметрического моделирования, которые позволяют быстро создавать и модифицировать объекты, характерные для различных специальностей: архитектура, сооружения, климатическая установка, электроустановки, санитарные установки;

Параметрический дизайн позволяет исследовать многочисленные сценарии за относительно короткое время;

Каждый объект описывается набором информации (некоторые являются неявными, другие могут быть добавлены пользователем или обновлены на основе импорта информации из сторонних приложений);

Данные, представленные в модели, взаимосвязаны и представлены иерархически;

Обмен данными между проектировщиками, верификаторами, бенефициарами и строителями, а также пересмотры проекта осуществляются и передаются в цифровом виде через специальные форматы; понятие «динамическая обратная связь»;

Обмен данными с программным обеспечением и детализацией исключает необходимость возобновления определенных этапов проекта. Кроме того, возможность обновления информационной модели данными из других приложений и наоборот значительно сокращает время, затрачиваемое на изменения;

Инструменты для обнаружения столкновений между элементами (они позволяют обнаруживать ошибки на этапе проектирования, ошибки, которые будут исправлены на этапе выполнения с гораздо более высокими затратами);

Проектная документация (планы, разрезы, фасады, детали, списки количества, формы заказа и другие отчеты) соответствуют трехмерной модели. Будучи процессом, ориентированным на базу данных, результаты BIM-приложений являются последовательным цифровым представлением модели;

Существуют приложения BIM, которые позволяют реализовать так называемые 4D-модели, которые, благодаря сотрудничеству с приложениями для управления проектами, могут имитировать этапы исполнения здания.





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