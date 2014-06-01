polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Концепция BIM (Building Information Modeling)

      • Концепция BIM (Building Information Modeling)

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 11:12
      (голосов: 0)

      Статья подготовлена специалистами по проектированию зданий компании «Абсолют проект».



      BIM или информационное моделирование зданий – это новый подход к проектированию зданий, который, в отличие от традиционных технологий CADD (автоматизированного проектирования и черчения), помимо графических объектов, позволяет манипулировать данными или связанной, широкой и разнообразной информацией. BIM позволяет автоматически генерировать информационные панели, отчеты, формы заказов, сотрудничать со структурным анализом, детализировать, управлять приложениями и моделировать производительность, отслеживать здания во время работы и многое другое. Преобразует архитектурное представление, заменяя чертежи трехмерными виртуальными моделями здания.

      Концепция BIM возникла как необходимость улучшить способ проектирования, строительства и эксплуатации зданий. К основным проблемам, которые решает эта концепция, относятся: сокращение времени проектирования, устранение необходимости в перепроектировании, улучшение координации между дисциплинами, возможность изучения и моделирования внутри модели с целью выявления недорогих проблем проектирования, повышения качества и уровня проектирования.

      Основным преимуществом информационной модели здания (BIM) является повышение уровня координации и сотрудничества между членами всех команд, участвующих в проекте (архитекторы, специализированные инженеры, производители, исполнители, бенефициары) на протяжении всей его продолжительности (концепция, технический проект, детали исполнения, изготовление, строительство, обслуживание). Координация и сотрудничество относятся как к уровню общения между людьми, так и к обмену данными между специализированными программами, которые они используют. Короче говоря, концепция BIM может быть определена двумя ключевыми словами: совместная работа и совместимость.

      Функциональная совместимость обеспечивается проприетарными форматами при работе с набором приложений, принадлежащих одному и тому же производителю программного обеспечения или стандартизированных нейтральных форматов, при работе с приложениями разных производителей программного обеспечения.
      Самые популярные форматы: DXF, IGES, SAT, IFC, STEP, CIS / 2.

      Основные особенности приложений BIM:

      • Работа в 3D и 2D пространствах одновременно, с одинаковыми инструментами;
      • Высокопроизводительные инструменты параметрического моделирования, которые позволяют быстро создавать и модифицировать объекты, характерные для различных специальностей: архитектура, сооружения, климатическая установка, электроустановки, санитарные установки;
      • Параметрический дизайн позволяет исследовать многочисленные сценарии за относительно короткое время;
      • Каждый объект описывается набором информации (некоторые являются неявными, другие могут быть добавлены пользователем или обновлены на основе импорта информации из сторонних приложений);
      • Данные, представленные в модели, взаимосвязаны и представлены иерархически;
      • Обмен данными между проектировщиками, верификаторами, бенефициарами и строителями, а также пересмотры проекта осуществляются и передаются в цифровом виде через специальные форматы; понятие «динамическая обратная связь»;
      • Обмен данными с программным обеспечением и детализацией исключает необходимость возобновления определенных этапов проекта. Кроме того, возможность обновления информационной модели данными из других приложений и наоборот значительно сокращает время, затрачиваемое на изменения;
      • Инструменты для обнаружения столкновений между элементами (они позволяют обнаруживать ошибки на этапе проектирования, ошибки, которые будут исправлены на этапе выполнения с гораздо более высокими затратами);
      • Проектная документация (планы, разрезы, фасады, детали, списки количества, формы заказа и другие отчеты) соответствуют трехмерной модели. Будучи процессом, ориентированным на базу данных, результаты BIM-приложений являются последовательным цифровым представлением модели;
      • Существуют приложения BIM, которые позволяют реализовать так называемые 4D-модели, которые, благодаря сотрудничеству с приложениями для управления проектами, могут имитировать этапы исполнения здания.



      Компания «Абсолют проект» – архитектурное проектирование.
      Сайт компании: https://www.absolut33.ru/;
      Телефон для связи: 8 (495) 989-11-03 многоканальный;
      Электронная почта: info@absolut33.ru.



      Загрузка...
      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь