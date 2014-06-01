Заказываем эвакуатор в Минске

Дорога – штука непредсказуемая. На ней может случиться всякое, особенно если гололед или дорога скользкая от дождя. Да и хватает на дороге бестолковых автомобилистов, которые непонятно каким образом получили права. Так что нужно непременно быть подготовленным, особенно если предстоит длительная поездка. У каждого водителя обязательно должны быть при себе контакты надежного эвакуатора. Например, это может быть Эвакуатор Минск, сайт evacuator.by, который превосходно себя зарекомендовал.

Здесь работают опытные специалисты, на счету которых не одно спасенное авто. Они готовы помочь в любой сложившейся ситуации и вытянуть автомобиль из самого глубокого кювета. Также помощь эвакуатора понадобится, если машина вдруг сломалась на трассе и не может самостоятельно доехать до ближайшей СТО. Тогда водителю остается только искать помощь со стороны. В этом случае очень важно воспользоваться контактами надежного эвакуатора, который не наживается на проблемах автовладельцев, а готов предоставить сведения о своих тарифах до начала эвакуации автомобиля.

Невысокие цены и система скидок

Безусловно, когда водитель попал со своим авто в переделку, он не станет торговаться и искать более дешевые услуги. При этом он может заплатить вдвое дороже случайному эвакуатору за предоставленную экстренную помощь. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, желательно иметь при себе контакты надежной компании, о которой рассказано выше. Здесь установлены фиксированные цены, причем они в среднем на 15% ниже, чем у конкурентов. К тому же компания предлагает своим клиентам дополнительные скидки, о которых можно узнать на сайте.

Эта компания ответственно и честно относится к своим заказчикам, потому она предоставляет услуги только после проверки соответствующих документов. Заказать услугу можно, обратившись на сайт или позвонив по телефону. Оператор предварительно выяснит, куда необходимо направить помощь и какова причина вызова эвакуатора. Так он может сориентироваться в ситуации и направить при необходимости специальную технику. Обращаясь сюда, водитель может быть уверен – помощь подоспеет вовремя, и за нее не придется переплачивать.

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