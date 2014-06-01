Получить результаты исследования в лаборатории

Для того, чтобы вылечить пациента врач должен знать его точный диагноз, который не устанавливается простым осмотром и опросом. Разумеется, современная медицина предоставляет ему различные диагностические аппараты, но львиная доля получения объективных диагностических данных для своевременной постановки диагноза приходится на клиническую лабораторную диагностику.

Выявить патологии в органах на ранней стадии, провести оценку возможной динамики заболевания, наблюдать за его течением и развитием возможно благодаря работе клинико-диагностической лаборатории, результаты исследований которой позволяют осуществлять контроль за эффективностью лечения, назначенное врачом. И эта сфера современной медицины стремительно развивается, позволяя получать более точные сведения о наличии заболевания у пациента.

В частности, жителям Перми для получения точных диагностических результатов, влияющих на своевременное выявление имеющихся патологий у пациента предлагает подобные услуги клинико-диагностическая лаборатория «Философии красоты и здоровья», в лабораториях и заборных пунктах которой можно получить с помощью современных технологий результаты практически всех исследований имеющихся в арсенале современной лабораторной диагностики.

Качественно и быстро

Благодаря наличию современного оборудования и высокой квалификации специалистов, лабораторные исследования выполняются быстро, в течение одного дня, что очень помогает врачам в получении общей картины заболевания пациента. При необходимости срочного повторного исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, не надо будет дополнительно сдавать кровь, поскольку сыворотка сохраняется в течение трех дней.

Более того, даже ранее выявленные данные могут быть восстановлены, чтобы обнаружить наличие изменений в состоянии пациента, если он сдавал анализы в этой лаборатории. На ее сайте заинтересованные лица могут уточнить весь перечень лабораторных исследований, возможность получения результата и наличие Международного сертификата качества, подтверждающего высокий статус лаборатории и профессиональный уровень ее сотрудников.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.